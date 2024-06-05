أسباب تراجع حزب مودي في الانتخابات رغم التوقعات باكتساحها

حقق حزب بهاراتيا جاناتا بزعامة رئيس الوزراء، ناريندرا مودي وحلفاؤه، أمس الثلاثاء، فوزا في الانتخابات الهندية، غير أنه فشل في الحصول على غالبية برلمانية مطلقة، وفق الأرقام الصادرة عن مفوضية الانتخابات.

وسيضطر للاعتماد على شركائه، من أجل تشكيل حكومة ائتلافية، بعد أن حصد حزب بهاراتيا جاناتا 240 مقعدا، مقارنة مع 303 مقاعد فاز بها قبل خمس سنوات.

وحقق تحالف يضم أكثر من 20 مجموعة معارضة بزعامة "المؤتمر الوطني الهندي" مكاسب في عدة دوائر انتخابية رئيسية، محققا 99 مقعدا، أي تقريبا ضعف ما حصل عليه في 2019 وهو 52 مقعدا.

وشكلت نتيجة الانتخابات بمثابة "صدمة" بعد أن توقعت استطلاعات الرأي قبل أيام فوزا ساحقا لتحالف حزب بهاراتيا جاناتا في الانتخابات الماراثونية التي شارك فيها 640 مليون شخص على مدار سبعة أسابيع، وفقا لوكالة "بلومبرغ".

وأعلن مودي عزمه على الاستمرار في منصب رئيس وزراء الهند، بالرغم من خسارة حزبه للأغلبية البرلمانية، ووفقا للنظام البرلماني الهندي، يقوم الحزب الحاصل على أكبر عدد من المقاعد بمحاولة تشكيل حكومة ائتلافية في حال عدم حصول أي حزب على الأغلبية المطلقة.

ويتكون الائتلاف الذي يقوده مودي من حلفاء متعددين، لكن ولاء بعضهم متذبذب".

وفي حال إخفاقه في الحصول على الدعم الكافي لتجديد ولايته كرئيس للوزراء، فقد يطالب هؤلاء الحلفاء باختيار زعيم بديل أو الانشقاق عن الائتلاف والانضمام للمعارضة، غير أن الوكالة تذكر أنه أنه لا توجد دلائل قوية تشير إلى احتمالية حدوث هذا السيناريو.

وقال مودي في أول تعليق منذ بدء فرز الأصوات إن الناس وضعوا ثقتهم في الائتلاف الذي يقوده حزب بهاراتيا جاناتا للمرة الثالثة، وهو أمر تاريخي، وأضاف لأعضاء الحزب الفرحين في مقره بنيودلهي "تأييد الشعب للمرة الثالثة بعد 10 سنوات ترفع معنوياتنا وتمنحنا قوة جديدة".

وتابع "خصومنا، على الرغم من اتحادهم، لم يتمكنوا حتى من الفوز بعدد المقاعد الذي فاز به حزب بهاراتيا جاناتا".