دراما اختطاف القطار في باكستان: إنقاذ 155 رهينة

أنقذت القوات الباكستانية 155 راكبا من قطار اختطفه مقاتلون انفصاليون في جنوب غرب البلاد – هذا ما قالته مصادر أمنية اليوم (الأربعاء)، فيما قالت الحكومة إن عملية جارية لإنقاذ العشرات الذين ما زالوا محتجزين كرهائن. قتل 27 متمردا. وأجبرت قوات الإنقاذ بعض الخاطفين الذين كانوا يرتدون "عباءات انتحارية" على الجلوس بجانب الرهائن.

