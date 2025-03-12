دراما اختطاف القطار في باكستان: إنقاذ 155 رهينة

أنقذت القوات الباكستانية 155 راكبا من قطار اختطفه مقاتلون انفصاليون في جنوب غرب البلاد – هذا ما قالته مصادر أمنية اليوم (الأربعاء)، فيما قالت الحكومة إن عملية جارية لإنقاذ العشرات الذين ما زالوا محتجزين كرهائن. قتل 27 متمردا. وأجبرت قوات الإنقاذ بعض الخاطفين الذين كانوا يرتدون "عباءات انتحارية" على الجلوس بجانب الرهائن.

https://x.com/i/web/status/1899713268169478540 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

Banaras KHAN / AFP

هاجم مسلحون من جيش تحرير بلوشستان واستولوا على قطار الركاب "جعفر إكسبرس" في منطقة كاتشي بجنوب غرب باكستان أمس. قُتل ستة أشخاص، بينهم سائق القطار، وتم أخذ 450 رهينة.

وشنت السلطات عملية أمنية في المنطقة ضد قوات الانفصاليين الذين هددوا بتفجير القطار الذي كان بداخله الرهائن.