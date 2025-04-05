ميانمار: ارتفاع حصيلة الزلزال المدمر إلى 3354 قتيلا على الأقل ونحو 5 آلاف مصاب

أفاد التلفزيون الحكومي في ميانمار، مساء اليوم السبت، عن ارتفاع حصيلة الزلزال المدمر إلى 3354 قتيلا على الأقل، ونحو 5 آلاف مصاب و220 مفقودًا.

وكانت ميانمار قد تعرضت في 28 مارس/آذار المنصرم لزلزال قوته 7.7 درجة وهو أحد أقوى الزلازل التى تشهدها البلاد في نحو قرن، بحسب وكالة "رويترز"، وضرب الزلزال منطقة يقطنها نحو 28 مليون نسمة، وتسبب في انهيار مبانٍ منها مستشفيات وسوى تجمعات سكنية بالأرض وترك كثيرين دون طعام أو ماء أو مأوى.