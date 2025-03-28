ميانمار: ارتفاع ضحايا الزلزال إلى 144 قتيلا و732 جريحا

اعلنت حكومة ميانمار في بيان، مساء اليوم الجمعة، عن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 144 قتيلا و732 إصابة جراء زلزال بقوة 7.7 درجة ضرب البلاد"

وكان زلزال بقوة 7.7 درجة قد ضرب وسط ميانمار بعد ظهر اليوم الجمعة، مما تسبب في حالة من الصدمة والذعر بين السكان في المنطقة. ووفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS)، وقع الزلزال في حوالي الساعة 12:50 بالتوقيت المحلي، على بعد 16 كيلومترا شمال غرب بلدة ساجانج. وبعد 12 دقيقة، ضربت المنطقة هزة ارتدادية بقوة 6.4 درجة، مما زاد من الشعور بالهلع، وأفيد عن مقتل 25 شخصا جراء الهزة.

وفي الوقت نفسه - أفيد أن ما لا يقل عن 43 عاملا محاصرون في انهيار ناطحة سحاب في بانكوك. كما أعلنت بورصة تايلاند بموجب هذا عن التعليق الفوري لجميع أنشطة التداول. وأعلنت رئيسة وزراء تايلاند حالة الطوارئ في بانكوك. إلى جانب ذلك، سُجلت حالة وفاة وعشرات الجرحى في انهيار مبنى متعدد الطوابق في بانكوك، وعدد من الوفيات إثر انهيار مسجد في ميانمار.ر.