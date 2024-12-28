"كما لو كانت الطائرة في حالة سكر": ناجون من تحطم الطائرة الأذرية في كازاخستان يستعيدون ذكرياتهم وقت الحادث

روى راكبان وأحد أفراد الطاقم الذين كانوا على متن رحلة الخطوط الجوية الأذربيجانية التي تحطمت في كازاخستان، اليوم (السبت)، عن لحظات الرعب. وأبلغوا عن دوي انفجار قوي عندما اقتربت الطائرة من وجهتها، مدينة غروزني في جنوب روسيا. وقال أحدهم: "كان من الواضح أن الطائرة تعرضت لأضرار بطريقة ما". "كان الأمر كما لو أن الطائرة كانت في حالة سكر." قال كلا الراكبين إنهما شعرا بوجود مشكلة في مستويات الأكسجين في مقصورة الركاب بعد الانفجار.

وقال زولفوجر أسادوف، مضيف الطيران، إن الهبوط في غروزني تأخر بسبب الضباب، لذا استدار الطيار، وفي ذلك الوقت شعروا بضربات خارج الطائرة. وقالت المضيفة: "قال القبطان إنه تم نصحه بالهبوط بالطائرة في البحر، لكنه قرر اختيار طريق إلى أوكتاو والهبوط بها على الأرض، وحذر من أن الهبوط سيكون صعبا وطلب منا أن نكون جاهزين ونجهز الركاب".

Russian Emergency Ministry Press Service via AP

في غضون ذلك، أعلن اليوم في أذربيجان أن تركيا سترسل فريق تحقيق إلى كازاخستان للتحقيق في ملابسات تحطم طائرة الركاب. وسيعمل الفريق التركي إلى جانب فريق التحقيق المحلي، على افتراض أن الحادث وقع بعد اعتراض الطائرة بصاروخ روسي.

وأعلن في الأيام الأخيرة أن تحطم طائرة الخطوط الجوية الأذربيجانية رحلة J2-8243 بالقرب من مدينة أكتاو في كازاخستان وقع بعد أن ضربتها أنظمة الدفاع الجوي الروسية. وقتل 38 من 72 راكبا على متن الطائرة في الحادث. انحرفت الطائرة مئات الكيلومترات عن مسارها الأصلي عبر بحر قزوين. ووقع الحادث بعد أن ضربت طائرات بدون طيار أوكرانية الشيشان في وقت سابق من هذا الشهر.