تطهير واسع بالجيش الصيني: الرئيس يطيح بكبار الضباط ويعيد تشكيل القيادة

في أقل من ثلاث سنوات، أجرى الرئيس الصيني شي جين بينغ حملة تطهير واسعة في الجيش الصيني، أطاح خلالها بعشرات الضباط الكبار، بينهم عدد من الجنرالات البارزين، في خطوة وصفها محللون بأنها غير مسبوقة منذ تأسيس جيش التحرير الشعبي الصيني.

وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، فقد غاب أو أُقيل أو خضع للتحقيق 36 من أصل 43 جنرالًا كانوا يقودون وحدات استراتيجية أو مناطق عسكرية خلال السنوات الأخيرة، رغم أنهم عُيّنوا بأوامر شخصية من شي نفسه.

ويرى خبراء أن الحملة الرسمية لمكافحة الفساد ترتبط أيضًا بسعي شي لضمان الولاء الشخصي داخل قيادة الجيش، وسط مخاوف من أن تؤثر هذه الإقالات على جاهزية القوات الصينية، خصوصًا مع تصاعد التوتر في مضيق تايوان.

وفي أحدث التطورات، أُطيح بالجنرال جانغ يوي-شيا، الذي كان ثاني أقوى شخصية في الجيش، ووجهت له اتهامات تشمل انتهاكات الانضباط وتسريب معلومات حساسة عن البرنامج النووي الصيني.

التطهير الواسع ترك فراغات قيادية كبيرة في أحد أقوى الجيوش في العالم، ويثير تساؤلات حول تأثيره على الاستقرار العسكري والسياسي في الصين في المرحلة المقبلة.