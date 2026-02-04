تطهير واسع بالجيش الصيني: الرئيس يطيح بكبار الضباط ويعيد تشكيل القيادة

"التحقيقات تشمل كبار الجنرالات وسط مخاوف من تأثير التطهير على جاهزية الجيش الصيني وتصاعد التوتر مع تايوان"

i24NEWS
i24NEWS
دقيقة 1
دقيقة 1
دورية شبه عسكرية صينية أمام صورة للزعيم الصيني السابق ماو تسي تونج في ميدان تيانانمن خلال اجتماع الدورة التحضيرية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني في ميدان تيانانمن في بكين، الصين، الثلاثاء 4 مارس 2025
دورية شبه عسكرية صينية أمام صورة للزعيم الصيني السابق ماو تسي تونج في ميدان تيانانمن خلال اجتماع الدورة التحضيرية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني في ميدان تيانانمن في بكين، الصين، الثلاثاء 4 مارس 2025AP Photo/Vincent Thian

في أقل من ثلاث سنوات، أجرى الرئيس الصيني شي جين بينغ حملة تطهير واسعة في الجيش الصيني، أطاح خلالها بعشرات الضباط الكبار، بينهم عدد من الجنرالات البارزين، في خطوة وصفها محللون بأنها غير مسبوقة منذ تأسيس جيش التحرير الشعبي الصيني.

وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، فقد غاب أو أُقيل أو خضع للتحقيق 36 من أصل 43 جنرالًا كانوا يقودون وحدات استراتيجية أو مناطق عسكرية خلال السنوات الأخيرة، رغم أنهم عُيّنوا بأوامر شخصية من شي نفسه.

Video poster
الصين تتحرك بعد تهديدات ترمب لإيران

ويرى خبراء أن الحملة الرسمية لمكافحة الفساد ترتبط أيضًا بسعي شي لضمان الولاء الشخصي داخل قيادة الجيش، وسط مخاوف من أن تؤثر هذه الإقالات على جاهزية القوات الصينية، خصوصًا مع تصاعد التوتر في مضيق تايوان.

وفي أحدث التطورات، أُطيح بالجنرال جانغ يوي-شيا، الذي كان ثاني أقوى شخصية في الجيش، ووجهت له اتهامات تشمل انتهاكات الانضباط وتسريب معلومات حساسة عن البرنامج النووي الصيني.

التطهير الواسع ترك فراغات قيادية كبيرة في أحد أقوى الجيوش في العالم، ويثير تساؤلات حول تأثيره على الاستقرار العسكري والسياسي في الصين في المرحلة المقبلة.

تلقت هذه المقالة 0 تعليق

تعليقات