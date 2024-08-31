عقوبة قاسية جدا تتعرض لها طفلة عمرها عام بعد بكائها دون توقف على متن طائرة

أثارت اثنتان من ركاب الخطوط الجوية، اللتين حبستا طفلة أجنبية تبكي في مرحاض الطائرة، غضبا عارما في الصين وأثارتا جدلا ساخنا على الإنترنت حول كيفية التعامل مع الأطفال الغاضبين في الأماكن العامة، وفقا لما نشرته شبكة سي إن إن الجمعة. وقع الحادث في 24 آب/أغسطس على متن رحلة تابعة لشركة Juneau Airlines من مدينة جوييانغ جنوب غرب الصين الى شنغهاي.

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وانتشرت الحادثة هذا الأسبوع بعد أن نشرت إحدى المرأتين المتورطتين مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية يظهرهما داخل مرحاض مغلق مع الطفلة الباكية، والتي يبدو أن عمرها حوالي عام.

"لن نسمح لك بالخروج إلا إذا توقفتي عن البكاء"، قالت امرأة جلست على المرحاض للطفلة الصغيرة بينما كانت تكافح للخروج من حضن المرأة البالغة ووصلت إلى الباب، وذلك فقًا لمقطع الفيديو المنشور على Douyin، النسخة الصينية من TikTok. . وعندما توقفت الفتاة عن البكاء، التقطتها المرأة التي صورت الفيديو وقالت لها: "إذا قمتي بالضوضاء مرة أخرى، سنعود (إلى الحمام)".

وقالت شركة الطيران في بيان يوم الاثنين إن الطفلة كانت تسافر مع جديها وبكت دون توقف خلال الرحلة التي استغرقت ما يقرب من ثلاث ساعات. واصطحبت الراكبتان الفتاة إلى الحمام "لتعليمها وتأديبها" بموافقة جدتها. لكن بعد يوم واحد، ومع تصاعد الانتقادات، اعتذر قسم خدمة العملاء في شركة الطيران عن الحادث و"الإشراف على الطاقم"، مضيفا أنه يدين سلوك الراكبتين.

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وقالت إحدى النساء، التي نشرت الفيديو على الإنترنت، إنها تنوي ضمان "رحلة هادئة" للركاب الآخرين. لكن منشورها سرعان ما قوبل برد فعل عنيف، حيث اتهمها العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بأنها بلا قلب وتتنمر على الطفلة. تم حذف الفيديو لاحقًا. وجاء في أحد التعليقات على منصة Weibo الصينية، التي تلقت آلاف الإعجابات: "يمكن للبالغين في الثلاثينيات من العمر أن يتعرضوا لانهيار عاطفي، لكن الناس لا يسمحون بحدوث ذلك لأطفالهم الصغار".