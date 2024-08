عقوبة قاسية جدا تتعرض لها طفلة عمرها عام بعد بكائها دون توقف على متن طائرة

أثارت اثنتان من ركاب الخطوط الجوية، اللتين حبستا طفلة أجنبية تبكي في مرحاض الطائرة، غضبا عارما في الصين وأثارتا جدلا ساخنا على الإنترنت حول كيفية التعامل مع الأطفال الغاضبين في الأماكن العامة، وفقا لما نشرته شبكة سي إن إن الجمعة. وقع الحادث في 24 آب/أغسطس على متن رحلة تابعة لشركة Juneau Airlines من مدينة جوييانغ جنوب غرب الصين الى شنغهاي.

https://x.com/i/web/status/1829656388072849870