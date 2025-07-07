هل انتحر؟ بعد ساعات من إقالته - عُثر على وزير النقل الروسي مقتولاً بالرصاص

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انتحر وزير النقل الروسي الأسبق رومان ستاروفويت بإطلاق النار على نفسه بعد ساعات قليلة من إقالته من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، حسبما ذكرت وسائل إعلام روسية اليوم (الاثنين).

أفادت التقارير أن ستاروفويت، البالغ من العمر 53 عامًا، أطلق النار على نفسه بمسدسه الشخصي. وصرح متحدث باسم لجنة التحقيق الروسية بأنه عُثر على جثته داخل سيارة خاصة مصابة بطلقات نارية، كما عُثر على المسدس الذي يُرجح أنه استُخدم في الحدث في مكان قريب. وقع الحادث بالقرب من منزله في قرية مياكينينو بمنطقة أودينتسوفو، غرب موسكو. ويُقال إن المسدس الذي استخدمه كان هدية من قيادة وزارة الداخلية الروسية عام 2023.

ولم يُفصّل الكرملين سبب إقالة ستاروفويت، ورفض المتحدث باسم الرئاسة دميتري بيسكوف التعليق على الأمر. وعيّن بوتين نائب ستاروفويت، أندريه نيكيتين، الحاكم السابق لمنطقة نوفغورود، قائمًا بأعمال وزير النقل.

وفقًا لمصادر مقربة من العائلة، شوهد ستاروفويت آخر مرة في 5 يوليو/تموز، عندما وصل إلى مسابقة كانت ابنته تشارك فيها، وكان يبدو عليه الحزن. مكث هناك أقل من ساعة، وعانق ابنته، وغادر دون أي اتصال آخر بها أو بأي شخص آخر.

أُعلن عن فصله في روسيا بعد إلغاء وتأخير مئات الرحلات الجوية خلال عطلة نهاية الأسبوع في مطاري شيريميتيفو في موسكو وبولكوفو في سانت بطرسبرغ، مما أثار غضب الكرملين.