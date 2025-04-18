الخارجية الأميركية: شركة صينية متهمة بدعم هجمات الحوثيين على السفن الحربية الأميركية والسفن الدولية في البحر الأحمر

قدمت شركة أقمار اصطناعية صينية مرتبطة بالجيش صوراً استخباراتية لجماعة الحوثي المدعومة من إيران في اليمن، تُستخدم في استهداف السفن الحربية الأميركية والسفن الدولية في البحر الأحمر، بحسب ما نقلت صحيفة "فاينانشيال تايمز" عن مسؤولين أميركيين.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قد قالت إنها "حذرت بكين مراراً من أن شركة تشانج جوانج لتكنولوجيا الأقمار الاصطناعية المحدودة"، وهي مجموعة تجارية لها صلات بالجيش الصيني، تزود الحوثيين بمعلومات استخباراتية، بحسب ما نقلته الصحيفة.

وذكر مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأميركية: "لقد أعربنا عن مخاوفنا مراراً وبشكل سري للحكومة الصينية بشأن دور شركة تشانج جوانج في دعم الحوثيين، بهدف دفع بكين إلى اتخاذ إجراء". وأضاف "الصين تجاهلت تلك المخاوف، مشيراً في حديثه لصحيفة "فاينانشيال تايمز" إلى أن أفعال الشركة الصينية و"الدعم الضمني من بكين" رغم تحذيرات واشنطن تُعد "مثالاً جديداً على المزاعم الفارغة للصين بشأن دعمها للسلام".

وتابع المسؤول الأميركي: "نحث شركاءنا على الحكم على الحزب الشيوعي الصيني والشركات الصينية بناء على أفعالهم، وليس أقوالهم الفارغة".

وتأتي المخاوف المتعلقة بشركة "تشانج جوانج" في ظل تصاعد الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، بعد أن فرض ترمب رسوماً جمركية ضخمة على الواردات من الصين، والتي أصبحت تخضع الآن لرسوم تبلغ 145%.

وبدأ الحوثيون مهاجمة السفن في البحر الأحمر الذي يعد ممراً مائياً حيوياً للتجارة العالمية والبحرية الأميركية، بعد أن شنت إسرائيل حرباً ضد حركة حماس عام 2023، رداً على هجوم الحركة في 7 أكتوبر/تشرين الأول من عام 2023.