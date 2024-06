امرأة تلقى حتفها داخل بطن ثعبان في إندونيسيا

أفادت صحيفة "ديلي ميل"، أن امرأة إندونيسية لقيَت حتفها في حادثة مأساوية بعد أن ابتلعها ثعبان ضخم في قرية كاليمبونغ، بمنطقة سيدنرينغ رابانغ.

وكانت قد اختفت فريدة، وهي أم لأربعة أطفال، في يوم 6 حزيران/يونيو، أثناء مسيرها عبر الغابة لبيع الطعام في السوق المحلي بالقرب من منزلها.

https://twitter.com/i/web/status/1799887875007504643