امرأة تلقى حتفها داخل بطن ثعبان في إندونيسيا

أفادت صحيفة "ديلي ميل"، أن امرأة إندونيسية لقيَت حتفها في حادثة مأساوية بعد أن ابتلعها ثعبان ضخم في قرية كاليمبونغ، بمنطقة سيدنرينغ رابانغ.

وكانت قد اختفت فريدة، وهي أم لأربعة أطفال، في يوم 6 حزيران/يونيو، أثناء مسيرها عبر الغابة لبيع الطعام في السوق المحلي بالقرب من منزلها.

https://twitter.com/i/web/status/1799887875007504643 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

وهاجم الثعبان فريدة، وقام بلدغها ثم لف نفسه حول جسدها قبل ابتلاعها، وقد عثر السكان المحليون على الثعبان ببطن منتفخ، وقتلوه وشقوا بطنه ليعثروا على جثة فريدة في داخله

وأثار الحادث حالة من الرعب والحزن بين سكان القرية. كما حذر خبراء الحياة البرية من مخاطر الثعابين الكبيرة في المنطقة، ونصحوا السكان باتخاذ الحيطة والحذر.