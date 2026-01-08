زيارة الرئيس الإسرائيلي لأستراليا تثير الغضب وسط الجالية اليهودية بعد هجوم بوندي

نشر أول: الجالية اليهودية في سيدني غاضبة من الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، هكذا أفاد اليوم (الخميس) مراسل القناة العبرية آري كلمان. في الأيام الأخيرة تتزايد الانتقادات في صفوف قيادة الجالية اليهودية في سيدني حول الزيارة المتوقعة لهرتسوغ، المقرر أن تتم الشهر المقبل، حيث من المفترض أن يلتقي برئيس الوزراء الأسترالي رغم أن الجالية اليهودية ترفض الاجتماع به.

مر ما يقارب شهر منذ الاعتداء الجماعي في بوندي بسيدني، حيث قُتل 16 شخصاً وأصيب العشرات الآخرون. الجالية اليهودية في المدينة، التي لا تزال في حالة صدمة وتحاول التعافي من الأحداث الصعبة، تعبر عن إحباط عميق من غياب خطوات واضحة، فورية وحاسمة من قبل السلطات الأسترالية عامة، ومن قبل رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي بشكل خاص، في مواجهة موجة معاداة السامية المتزايدة منذ 7 أكتوبر.

وفقًا لأحد زعماء المجتمع، هناك شعور بين يهود سيدني بأن حكومة ألبانيزي فشلت في التعامل مع ظواهر التحريض ومعاداة السامية، وأن غياب رد فعل حازم ساهم في الأجواء التي أدت إلى الأحداث العنيفة. ويدّعون أن رئيس الحكومة يرفض تحمل المسؤولية، ولم يقدّم اعتذارًا علنيًا، ولم يُظهر ندمًا أو تغييرًا ملموسًا في السياسة منذ بدء موجة الحوادث المعادية للسامية. وفي هذا السياق، رفض قادة المجتمع لقاء رئيس الوزراء، كما لم يُدعَ لزيارة المعابد اليهودية أو المشاركة في جنازات الضحايا.

وقال أحد قادة المجتمع"ليس من الواضح لماذا يختار الرئيس الإسرائيلي القدوم والوقوف إلى جانب رئيس الوزراء في توقيت حساس كهذا، حيث يُنظر إلى ذلك على أنه يمس بالمجتمع وبعائلات الثكلى".

أحد زعماء الجالية أضاف: "السؤال المركزي هو ما هدف الزيارة، هل الرئيس يأتي ليواسي الجالية ويلتقي بالعائلات في لحظاتهم الصعبة، أم أنه يأتي ليلتقي برئيس الوزراء ويمنحه الشرعية، رغم أن الكثيرين في الجالية يرونه شخصاً تصرّف بتقصير في مواجهة معاداة السامية. ليس واضحاً إذا كان الرئيس مدركاً لتبعات زيارة كهذه. بحسب رأي الكثيرين، الزيارة قد تضر بالجالية اليهودية، وهناك من يعتبرها حتى مسألة حياة أو موت، خشية وقوع أحداث عنيفة إضافية في المستقبل".