ماكرون : سنعلن عن قيام دولة جديدة في المحيط الهادئ

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أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم السبت أن كاليدونيا الجديدة، وهي إقليم فرنسي ضمن مجموعة جزر في المحيط الهادئ بالقرب من أستراليا، ستُعلن دولة جديدة، لكنها ستظل تحت سيطرة الحكومة الفرنسية. وتُعدّ هذه خطوة تاريخية، جاءت بعد عدة استفتاءات واحتجاجات عارمة على مر السنين.

بعد عشرة أيام من المحادثات بين الإقليم والدولة الفرنسية، اتفق الطرفان على ضرورة إعلان "دولة كاليدونيا الجديدة". ووصف الوزير الفرنسي مانويل فالس، المسؤول عن أقاليم ما وراء البحار الفرنسية، هذه الخطوة بأنها "حل وسط ذكي" يحافظ على العلاقات بين فرنسا وكاليدونيا الجديدة، مع الحفاظ في الوقت نفسه على السيادة على جزيرة المحيط الهادئ.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو إن الاتفاق الذي وُقع أمس، والذي لا يزال يتطلب موافقة البرلمان واستفتاءً آخر، له "أبعاد تاريخية".

يأتي الاتفاق الحالي بعد أن خططت الحكومة الفرنسية لمنح حق التصويت في مجموعة الجزر لسكان جدد في مايو 2024. خشي السكان الأصليون أن هذه الخطوة ستجعلهم أقلية إلى الأبد، مما يقضي فعليًا على نضالهم من أجل الاستقلال.

أثارت هذه الخطوة احتجاجات عنيفة أودت بحياة 14 شخصًا. وتشير التقديرات إلى أن أعمال الشغب كلفت الإقليم ملياري يورو، وأن الناتج المحلي الإجمالي تضرر بشدة وانخفض بنسبة 10%. الآن، ينص الاتفاق الجديد الذي تم توقيعه على أن السكان الجدد لن يتمكنوا من التصويت، وأن من يقيمون في الجزيرة منذ 10 سنوات فقط هم من سيحصلون على حق التصويت.

يعيش حوالي 270 ألف شخص في كاليدونيا الجديدة، وتقع الجزيرة على بُعد ما لا يقل عن 17 ألف كيلومتر من باريس، بالقرب من أستراليا. خضعت الجزيرة للسيطرة الفرنسية منذ القرن الثامن عشر، لكن العديد من السكان المحليين ما زالوا غاضبين من السيطرة الفرنسية عليها، ويطالبون بالحكم الذاتي والاستقلال الكاملين. بالإضافة إلى كاليدونيا، تتمتع فرنسا بالسيادة على العديد من الأراضي الأخرى خارج البر الرئيسي، وهي أيضًا، في الواقع، تظل تحت السيادة الفرنسية حتى بعد أن تصبح دولة، وفقًا للاتفاقية.