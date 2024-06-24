داغستان: ارتفاع عدد قتلى الهجمات على كنيس يهودي وكنيسة إلى 20 وإصابة 46 آخرين

أعلن وزير الصحة في إقليم داغستان في روسيا، اليوم الإثنين، عن ارتفاع عدد القتلى في أعقاب "الهجمات الإرهابية" التي ضربت في داغستان يوم أمس 23 يونيو، ارتفع إلى 20 شخصا و46 إصابة. وذكرت لجنة مكافحة الإرهاب في روسيا، أنه تم تنفيذ هجمات مسلحة، أمس الأحد، في ديربنت ومحج قلعة على كنيستين أرثوذكسيتين ومعبد يهودي ومركز لشرطة المرور.

https://twitter.com/i/web/status/1805203343695806621 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

وفتحت لجنة التحقيق الروسية في داغستان دعاوى جنائية بموجب المادة "هجوم إرهابي". هجوم بإطلاق نار نفذه مسلحون تجاه كنيس يهودي في محج قلعة وكنيسة في ديربنت في داغستان الى مقتل تسعة بينهم ستة رجال شرطة وكاهن وإصابة 25 آخرين في الحدثين، وجرى خلال الحدث محاولة لإطلاق نار تجاه حاجز للشرطة في العاصمة محج قلعة، ولم تتضح بعد إن كانت هناك علاقة بين الحدثين. وفر المشتبهون من المكان وتقوم عناصر الشرطة بملاحقتهم في حين ذكرت معلومات الى مقتل منفذين خلال تبادل إطلاق نار.

https://twitter.com/i/web/status/1805209319220134050 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

وزارة الخارجية الإسرائيلية قالت إن الكنيس في دربنت احتراق بالكامل، وان السفارة الإسرائيلية تتواصل بصورة مستمرة مع رؤساء الجالية اليهودية في المنطقة.

وذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيانها السابق: "وقع حادث إطلاق نار مشترك بالقرب من كنيس القوقاز المركزي في محج قلعة وكنيسة في مدينة ديربنت. في محج قلعة، أطلق مسلحون النار على اثنين من حراس الكنيس غير اليهود وسيارة شرطة وأضرموا قاعة الكنيس. ولم يكن هناك مصلون في المبنى وقت وقوع الحادث، ولم يعرف حتى الآن أي يهودي أو إسرائيلي بين الضحايا"