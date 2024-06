داغستان: ارتفاع عدد قتلى الهجمات على كنيس يهودي وكنيسة إلى 20 وإصابة 46 آخرين

أعلن وزير الصحة في إقليم داغستان في روسيا، اليوم الإثنين، عن ارتفاع عدد القتلى في أعقاب "الهجمات الإرهابية" التي ضربت في داغستان يوم أمس 23 يونيو، ارتفع إلى 20 شخصا و46 إصابة. وذكرت لجنة مكافحة الإرهاب في روسيا، أنه تم تنفيذ هجمات مسلحة، أمس الأحد، في ديربنت ومحج قلعة على كنيستين أرثوذكسيتين ومعبد يهودي ومركز لشرطة المرور.

