إحباط هجوم لداعش ضد سفارة إسرائيل في أذربيجان

أعلنت السلطات في أذربيجان اليوم (الثلاثاء) أنها أحبطت هجومًا مسلحا كان مخططًا له أن ينفذ في سفارة أجنبية في البلاد. وقد جرى التخطيط للهجوم الإرهابي بأوامر من الفرع الأفغاني لتنظيم داعش. علمت i24NEWS أن السفارة المقصودة هي سفارة إسرائيل - وأن الحديث يدور عن حدث وقع قبل عدة أشهر.

وفي إطار العملية اعتقل ثلاثة رجال خططوا للهجوم وارتبطوا بتنظيم داعش المتطرف. لقد حصلوا على أسلحة قبل أن يتم القبض عليهم من قبل قوات الأمن.

كما هو معلوم، في أكتوبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الكبرى في باكو حكماً في قضية المواطن الأفغاني فوزان موسى خان، الذي اتُّهم "بتخطيط هجوم إرهابي في أذربيجان كان موجها ضد السفارة الإسرائيلية". وقد أُدين وحُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات.

كما أفاد سابقًا جهاز الأمن الحكومي (SSS) في أذربيجان,أن فبزان موسى خان البالغ من العمر 34 عامًا وصل إلى باكو بهدف تنفيذ اعتداء مسلح. لقد خطط لتفجير يؤدي إلى وقوع ضحايا وتداعيات خطيرة أخرى. كان هدف التخريب زعزعة النظام العام، وبث الذعر في صفوف السكان، والتأثير على عملية اتخاذ القرار لدى الوكالات الحكومية والمنظمات الدولية.

حددت التحقيقات أنه خلال وجوده في باكو، قام موسى خان بمراقبة مبنى سفارة إحدى الدول الأجنبية، مع تحديد موقع لتنفيذ هجوم. ومن أجل تنفيذ خطته، تآمر أيضًا مع آخرين لتجنيد مشاركين محتملين، والحصول على أسلحة ومواد متفجرة ودعم مالي.

يجدر بالذكر أنه في الماضي تم اعتقال المواطن الأفغاني فوزان موسى خان في يوليو\تموز 2023، حيث أُفيد آنذاك بأنه كان يخطط لاستهداف السفارة الإسرائيلية.