بعد قتل 50 من الرهائن :"انتهاء حادث اختطاف القطار في باكستان"

انتهت حادثة اختطاف القطار في باكستان، اليوم (الأربعاء)، بعد القضاء على الانتحاريين وإنقاذ أكثر من 300 رهينة، بحسب السلطات. وأضافت السلطات أيضًا أن بعض الرهائن قُتلوا، فيما يقدر عدد ركاب القطار بنحو 450 شخصًا. ووفقا للحكومة المحلية، فإن الخاطفين ينتمون إلى جيش تحرير بلوشستان الذي يعمل من أفغانستان، والذين أعلنوا بوقت سابق عن قتلهم 50 من الرهائن.

وبدأت الحادثة أمس عندما قام ما بين 70 إلى 80 مسلحاً باختطاف القطار وطالبوا بالإفراج عن السجناء مقابل إطلاق سراح ركاب القطار. وتمكن الجيش الباكستاني في عدة عمليات من إنقاذ نحو 190 رهينة. وقتل ما لا يقل عن 30 انفصاليا في تبادل إطلاق النار منذ أمس.

وقال وزير في وزارة الداخلية الباكستانية: "المسلحون الذين خطفوا القطار بينهم انتحاريون، مما يجعل عملية الإنقاذ صعبة. وهم على اتصال مع مشغليهم، مع المشغلين الرئيسيين في أفغانستان. العملية معقدة وهناك تأخيرات بسبب بعد الموقع، وهناك قلق على سلامة الرهائن".

جيش تحرير بلوشستان (BLA) هو ميليشيا انفصالية تعمل في منطقة بلوشستان - المقسمة بين إيران وباكستان وأفغانستان. وفي الصين وإيران وبريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، يتم الاعتراف بالجماعة المسلحة كمنظمة إرهابية.