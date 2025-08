مذبحة وحشية في الهند: إعدام جماعي لعائلة بأكمها وإحراق أفرادها أحياء بعد اتهامهم بـ"الشعوذة"

في يوم السبت السادس من يوليو/تموز، وفي وقت متأخر من الليل، أصبح حي هادئ في قرية تاتغام في الهند مسرحا لمذبحة وحشية.

اقتحم حشدٌ مسلحٌ بالعصي والهراوات والسكاكين منزل عائلة أورون، وهاجم خمسةً من أفرادها، بينهم امرأةٌ تبلغ من العمر 71 عامًا، بتهمة ممارسة السحر، ما أدى، كما زُعم، إلى وفاة طفلٍ في القرية. ويزعم شهودٌ أن الضحايا سُحِبوا وضُرِبوا وأُحرقوا أحياءً، ثم اختفوا - وُجد بعضهم في بركةٍ قريبة، وقد تفحمت جثثهم.

شارك المئات في عملية الإعدام خارج نطاق القانون - التي وُصفت بالتفصيل في مقالٍ نُشر صباح اليوم (السبت) على قناة بي بي سي - من بينهم نساء، وأفادت الشرطة بوجود حوالي 200 مشتبهٍ بهم. وقد فرّ رامديف أورون، والد الطفل المتوفي، وهو شخصيةٌ محوريةٌ في الحادثة، من مكان الحادث وهو مفقودٌ حاليًا. ومن بين المعتقلين أيضًا "طارد أرواح شريرة" محلي، اتهم الضحايا، وفقًا لشهودٍ، بممارسة السحر.

