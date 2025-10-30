ماكرون الرئيس الأقل شعبية في تاريخ فرنسا

إيمانويل ماكرون هو الآن الرئيس الأقل شعبية في فرنسا خلال الخمسين سنة الماضية، وذلك بحسب استطلاع جديد نُشر اليوم (الخميس). الاستطلاع، الذي أجرته مجموعة "فريان" ونشرته صحيفة "لو فيغارو" المحافظة، شمل ألف مشارك وأظهر أن ماكرون يحظى بدعم 11% فقط - وهي نسبة متدنية تاريخياً بالنسبة له.

هذا الرقم يساوي أدنى مستوى سُجّل في السابق لدى فرانسوا هولاند، سلفه لماكرون والذي كان أيضًا رئيسه في الماضي، والذي تراجعت شعبيته إلى نفس نسبة التأييد في نهاية عام 2016، وقت قصير قبل أن يعلن أنه لن يترشح لولاية ثانية.

وفقًا لمؤشر Verian، يتقاسم ماكرون وأولاند الآن لقب الرؤساء الأقل شعبية في تاريخ فرنسا منذ أوائل السبعينيات، حين بدأت الشركة (وسابقاتها) بإجراء هذا الاستطلاع الشهري لصالح لوفيغارو.

في بداية الشهر نُشرت معطيات استطلاع آخر كشفت عن رقم قياسي سلبي في شعبية الرئيس الفرنسي، حيث وصلت نسبة التأييد له إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق - وبلغت 14 بالمئة فقط. نسبة التأييد لماكرون انخفضت خلال أيام قليلة فقط، حيث كان العامل الرئيسي هو الأزمة السياسية في فرنسا. بينما قبل أسبوع فقط كانت النسبة 16 بالمئة.

قبل أيام، وبعد أقل من شهر في منصبه، استقال رئيس وزراء فرنسا الجديد سيباستيان لوكورنو من منصبه. استقالته جاءت بعد 14 ساعة فقط من تعيين حكومته – وذلك بعد أن هدد خصومه السياسيون بإسقاط حكومته، وكان سابع رئيس وزراء في عهد ماكرون.

استقالة لوكورنو أدت أيضًا إلى انخفاض حاد في الأسهم الفرنسية واليورو. فقد سجلت البنوك الفرنسية انخفاضًا حادًا في السوق المالية، حيث تراجع سهم "سوسيتيه جنرال" بأكثر من 6% في مؤشر CAC 40 في اللحظات التي تلت الإعلان، في حين انخفضت أيضًا بشكل حاد كل من مجموعة الخدمات المالية والتطوير العالمية BNP Paribas و"كريدي أغريكول".