وفاة 14 حاجًا أردنيًا بسبب درجات الحرارة العالية خلال أداء فريضة الحج في السعودية

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، أمس (الأحد)، وفاة 14 من مواطني المملكة جراء ضربة شمس أثناء أداء فريضة الحج في السعودية، وسط موجة حر شديدة. كما أفادت الوزارة بفقدان 17 آخرين، وما زالت عمليات البحث عنهم جارية. تعمل الوزارة بالتنسيق مع السلطات السعودية على إجراءات دفن أو نقل جثث الموتى بناءً على رغبة ذويهم.

في الوقت نفسه، أعلن الهلال الأحمر الإيراني وفاة خمسة حجاج إيرانيين أثناء أداء فريضة الحج، دون تحديد سبب الوفاة.

يعتبر الحج أحد أكبر التجمعات الجماهيرية في العالم، حيث بلغ عدد الحجاج هذا العام أكثر من 1.8 مليون حاج، وفقًا لمسؤولين سعوديين. ومع ذلك، يشكل ارتفاع درجات الحرارة تحديًا كبيرًا للحجاج، حيث وصلت درجات الحرارة في الأيام الأخيرة إلى أكثر من 46 درجة مئوية. وقد سجلت 225 حالة إصابة بالإجهاد الحراري في أحد المراكز العلاجية بالقرب من جبل عرفات.

حذر رئيس هيئة الأرصاد الجوية السعودية، أيمن غلام، الأسبوع الماضي، من ارتفاع درجات الحرارة في مكة والمدينة إلى أعلى من المتوسط بمقدار درجة ونصف إلى درجتين. اتخذت السلطات السعودية إجراءات خفض الحرارة، بما في ذلك إنشاء مناطق خاضعة للسيطرة، وتوزيع المياه، وتقديم النصائح للحجاج حول كيفية حماية أنفسهم من الشمس.

نصحت وزارة الصحة السعودية الحجاج بشرب الماء بانتظام وتجنب الخروج خلال الساعات الأكثر حرارة في اليوم، بين الساعة 10:00 صباحًا والساعة 4:00 مساءً.

يتميز الحج بتاريخ من الكوارث القاتلة، بما في ذلك التدافع الجماعي وحرائق الخيام. وفي العام الماضي، توفي ما لا يقل عن 240 شخصًا أثناء أداء فريضة الحج. وفي عام 2015، سُحق أكثر من 2000 شخص حتى الموت خلال الكارثة الأكثر دموية في تاريخ الحج.