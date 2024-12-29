كارثة في كوريا الجنوبية: مصرع 120 راكبًا أثناء هبوط طائرة
انحرفت الطائرة عن المسار لسبب غير واضح بعد واصطدمت بجدار كان على جانبها • وتشتبه السلطات في أن الطيور والظروف الجوية هي الأسباب المحتملة للكارثة
لقي ما لا يقل عن 120 شخصا حتفهم بعد أن انحرفت طائرة ركاب عن مسارها أثناء هبوطها واصطدمت بجدار في مطار موين الدولي في كوريا الجنوبية.
ووقع الحادث بعد هبوط رحلة طيران جيجو رقم 7C2216، وعلى متنها 175 راكبا وستة من أفراد الطاقم على متن رحلة قادمة من بانكوك، في المطار بجنوب البلاد.
وتشتبه السلطات الكورية الجنوبية في أن الطيور والظروف الجوية هي الأسباب المحتملة لما أدى إلى انحراف الطائرة المميت عن المدرج.
وقال القائم بأعمال الرئيس: "إن الحكومة بأكملها تستثمر كل الموارد الممكنة للتعامل مع الحادث والتحقيق فيه". ووجهت شركة بوينغ المنتجة للطائرة تعازيها لأسر الضحايا.
كما تتذكرون، هذه كارثة جوية أخرى في العالم بعد أن تحطمت الأسبوع الماضي طائرة تابعة للخطوط الجوية الأذربيجانية عندما أسقطتها أنظمة الدفاع الجوي الروسية في كازاخستان بينما كانت في طريقها إلى الشيشان. وكان على متن الطائرة 72 راكبا، توفي 38 منهم في الحادث.