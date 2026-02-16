محكمة هندية تصدر حكم الإعدام بحق 3 متهمين باغتصاب إسرائيلية

أصدرت محكمة في مقاطعة كوبال بولاية كارناتاكا في الهند اليوم (الاثنين) حكماً بالإعدام على ثلاثة رجال بعد إدانتهم باغتصاب امرأتين جماعياً، إحداهما مواطنة إسرائيلية، وقتل سائح ذكر في مارس من العام الماضي.

المُدانون هم كمالش (المعروف باسم هنديمالله)، ساي وشارانافا. المحكمة تلت الحكم بعد أن قررت أنهم مذنبون وارتكبوا الأفعال القاسية بحق السياح الثلاثة.

https://x.com/i/web/status/2023386746646630644 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

وفقاً لشرطة الهند، في ليلة 6 مارس 2025، اقترب الثلاثة المدانون من امرأتين، سائحة إسرائيلية ومديرة نُزل منزلي، وثلاثة أصدقاء سياح آخرين خرجوا معهم لمراقبة النجوم قرب بحيرة سنافور في منطقة كارناتاكا. كان المدانون يستقلون دراجات نارية، وطالبوا من الضحايا المال مقابل الوقود.

عندما تم رفض طلبهم، هاجمت العصابة السياح ودفعوهم إلى القناة. بعد ذلك، اعتدى الرجال جنسيًا على المرأتين. تمكن اثنان من الرجال الذين دُفعوا إلى القناة من السباحة إلى بر الأمان، بينما غرق سائح من أوديشا حتى الموت.