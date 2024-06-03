اختفاء "يوتيوبر" مغربي في ميانمار يثير قلق عائلته ويثير تساؤلات حول مصير المغاربة المختطفين

أعرب والد "اليوتيوبر" المغربي آدم توفيق عن قلقه شديد بعد انقطاع الاتصال معه منذ 23 مايو/ايار الماضي. وكان آدم متجهاً في ذلك الوقت إلى منطقة "المثلث الذهبي" في ميانمار، حيث يتواجد العديد من المغاربة المتحجزين بالقرب من الحدود مع تايلاند.

وأوضح والد آدم أن آخر تواصل معه كان بتاريخ 23 مايو/ايار، حيث كان في فيتنام وأخبره بأنه متجه إلى لاوس. ومنذ ذلك الوقت لم يتواصل مع عائلته، ولم يتلقوا أي إشارة على أنه متصل بالإنترنت، وهو أمر غير معتاد, حسب موقع هسبريس المغربي.

وفي نفس السياق, أكد رفيق آدم الذي كان معه أثناء الرحلة، أن آخر المعلومات عنه تفيد بأنه توجه إلى نواحي ميانمار، وتحديدا منطقة "المثلث الذهبي".

كما شدد والد آدم على أن ابنه "ليس متهورا ولم يسبق أن انقطع الاتصال معه بهذا الشكل منذ أن سافر خارج البلاد، وهذا ما أجده مقلقا للغاية".

وتتواصل معاناة عشرات المغاربة المختطفين في ميانمار، ويقدر عددهم، وفقا لهسبريس، بما بين 150 و200 شخص، بناء على تصريحات الأهالي، الذين يقولون إن أبناءهم يتعرضون في أماكن احتجازهم بميانمار "لشتى أنواع التعذيب".

وأضافوا أن عصابات تطالبهم بدفع مبلغ يصل إلى 100 ألف درهم (10 آلاف دولار تقريبا) كفدية لضمان حرية أبنائهم، على أن تتم عملية الدفع إلكترونيا.

والأحد الماضي، وجّه ائتلاف حقوقي مغربي يضم أكثر من 20 منظمة غير حكومية، رسالة مفتوحة إلى عدد من الوزارات والمؤسسات، بينها وزارة الخارجية، من أجل التدخل العاجل للمساعدة في تحرير المغاربة المختطفين في ميانمار.

ووقع مجموعة من الشباب المغاربة ضحية عصابات احتيال وعدتهم بوظائف مغرية في الخارج، لكنهم تعرضوا للاختطاف والاحتجاز والإكراه على العمل في نشاطات غير مشروعة على الحدود بين تايلاند وميانمار، من قبل عصابات صينية، حسب مواقع محلية.

وكانت جماعات مسلحة في ميانمار قد أعلنت قبل بضعة أيام، إطلاق سراح أحد المغاربة المختطفين بعد دفع عائلته فدية.