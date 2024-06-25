السعودية تدين الهجمات التي استهدفت كنيسا يهوديا وكنيستين أرثوذكسيتين في داغستان

أدانت المملكة العربية السعودية الهجمات التي استهدفت كنيسا يهودي وكنيستين أرثوذكسيتين الأحد وأودت بحياة 20 شخصا بينهم 15 من رجال شرطة وعدد من الإصابات من المدنيين ورجال الأمن.

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وأكدت الخارجية السعودية في بيانها "رفض بلادها لكل أشكال الإرهاب والتطرف واستهداف المدنيين، وقدمت خالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب روسيا الاتحادية، مع تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين".

وأعلنت السلطات في داغستان مقتل 20 شخصا بينهم 15 شرطيا في الهجوم، وباقي الضحايا من المدنيين، أحدهم كاهن في أحد الكنائس، وأصيب 46 شخصا آخرين، وأعلنت روسيا أن ستة من المهاجمين قتلوا واعتقل الباقي، لكن لم يتم الإعلان عن عدد المشاركين في الهجوم.

وذكرت السلطات الروسية أنه تم تنفيذ هجمات مسلحة مساء الأحد في ديربنت ومحج قلعة ضد كنيستين أرثوذكسيتين وكنيس يهودي ومركز لشرطة المرور، كما فتح في داغستان دعاوى جنائية بموجب "قانون الإرهاب".

AP Photo