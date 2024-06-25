السعودية تدين الهجمات التي استهدفت كنيسا يهوديا وكنيستين أرثوذكسيتين في داغستان

الهجوم استهدف عددا من دور العبادة في داغستان مساء الأحد وأسفر عن مقتل 20 شخصا

i24NEWS
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في هذه الصورة المأخوذة من مقطع فيديو نشرته قناة Telegram لرئيس جمهورية داغستان الروسية يوم الاثنين، 24 يونيو 2024، تظهر نجمة داود التالفة على جدار كنيس كيلي نوماز في ديربنت بعد مواجهة هجوم في جمهورية داغستان الروسي
في هذه الصورة المأخوذة من مقطع فيديو نشرته قناة Telegram لرئيس جمهورية داغستان الروسية يوم الاثنين، 24 يونيو 2024، تظهر نجمة داود التالفة على جدار كنيس كيلي نوماز في ديربنت بعد مواجهة هجوم في جمهورية داغستان الروسيThe Telegram Channel of the head of Dagestan Republic of Russia via AP

أدانت المملكة العربية السعودية الهجمات التي استهدفت كنيسا يهودي وكنيستين أرثوذكسيتين الأحد وأودت بحياة 20 شخصا بينهم 15 من رجال شرطة وعدد من الإصابات من المدنيين ورجال الأمن.

https://x.com/i/web/status/1805534478061699164

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وأكدت الخارجية السعودية في بيانها "رفض بلادها لكل أشكال الإرهاب والتطرف واستهداف المدنيين، وقدمت خالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب روسيا الاتحادية، مع تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين".

وأعلنت السلطات في داغستان مقتل 20 شخصا بينهم 15 شرطيا في الهجوم، وباقي الضحايا من المدنيين، أحدهم كاهن في أحد الكنائس، وأصيب 46 شخصا آخرين، وأعلنت روسيا أن ستة من المهاجمين قتلوا واعتقل الباقي، لكن لم يتم الإعلان عن عدد المشاركين في الهجوم.

وذكرت السلطات الروسية أنه تم تنفيذ هجمات مسلحة مساء الأحد في ديربنت ومحج قلعة ضد كنيستين أرثوذكسيتين وكنيس يهودي ومركز لشرطة المرور، كما فتح في داغستان دعاوى جنائية بموجب "قانون الإرهاب".

AP Photo
نساء يقفن على نعش الكاهن الأرثوذكسي الأب نيكولاي كوتيلنيكوف، الذي قُتل على يد مسلحين، خلال حفل وداع في الكنيسة الأرثوذكسية لشفاعة السيدة العذراء مريم في ديربنت، جمهورية داغستان، روسيا، الثلاثاء 25 يونيو 2024AP Photo
Russian Investigative Committee via AP
في هذه الصورة المأخوذة من مقطع فيديو نشرته لجنة التحقيق الروسية يوم الاثنين 24 يونيو 2024، يعمل رجل أمن في لجنة التحقيق الروسية داخل الكنيسة الأرثوذكسية المتضررة بعد هجوم مسلحين مسلحين في محج قلعة بعد هجوم في جمهورية داغستان، روسيا.Russian Investigative Committee via AP
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