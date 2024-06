السعودية تدين الهجمات التي استهدفت كنيسا يهوديا وكنيستين أرثوذكسيتين في داغستان

أدانت المملكة العربية السعودية الهجمات التي استهدفت كنيسا يهودي وكنيستين أرثوذكسيتين الأحد وأودت بحياة 20 شخصا بينهم 15 من رجال شرطة وعدد من الإصابات من المدنيين ورجال الأمن.

