الصاروخ المدمر الذي أوشكت كوريا الشمالية على الانتهاء من تطويره

أعرب رئيس كوريا الجنوبية لي جيه-ميونغ صباح اليوم (الجمعة) عن قلق عميق، مدعيًا أن كوريا الشمالية في المرحلة النهائية من تطوير صاروخ باليستي عابر للقارات يمكنه ضرب الولايات المتحدة بسلاح نووي. ووفقًا لتقديراته، فإن الجارة الشمالية تنتج ما يكفي من المواد لما بين 15 إلى 20 قنبلة نووية إضافية سنويًا.

أدلى جيه-ميونغ بهذه التصريحات خلال زيارته للبورصة في نيويورك. وقال: "يبدو أن الأمر لم ينجح بعد، لكنه في المرحلة النهائية - لم يتبق سوى 'تكنولوجيا إعادة الدخول'، وسيكتمل ذلك قريباً أيضاً". وأضاف: "يجب أن يكون الهدف هو تجميد تطوير الأسلحة النووية، وتطوير الصواريخ البالستية العابرة للقارات، والتصدير". ووفقاً له، فإن وقف إنتاج وتطوير المزيد من الأسلحة النووية سيؤدي إلى "فوائد أمنية كبيرة".

حذّر رئيس كوريا الجنوبية بأنه إذا لم يُعالَج هذا الموضوع، فإن عدد القنابل النووية سيستمر في الازدياد كل عام، وستصبح الصواريخ الباليستية العابرة للقارات التي تمتلكها جارتها أكثر تقدماً. منذ توليه منصبه في يونيو\حزيران، تعهّد رئيس كوريا الجنوبية بتحسين العلاقات مع كوريا الشمالية، لكن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون استبعد إمكانية نزع السلاح النووي، مما يهدد العلاقات بين البلدين. علاوة على ذلك، عزز علاقاته العسكرية مع روسيا في السنوات الأخيرة. وقال جونغ أون إنه منفتح على المحادثات مع واشنطن، ولكن فقط بشرط أن يتمكن من الاحتفاظ بسلاحه النووي.