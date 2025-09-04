مليون أم مليار؟ الاقتراح المفاجئ من كوريا الشمالية إلى إسرائيل

قد يعجبك أيضًا -

1999. بيونغ يانغ. نظام كيم يبحث عن الدولارات كالهواء الذي يتنفسه. والحل الذي توصلوا إليه ليس أقل من ملكي: إرسال مقترح إلى إسرائيل على غرار "دبلوماسية قراصنة الكاريبي".

الرسالة التي وصلت عبر سفارتهم في ستوكهولم واضحة وحاسمة: "ادفعوا لنا مليار دولار، وسنتوقف عن بيع الصواريخ لإيران وسوريا". هذه ليست مفاوضات عادية، ولا اتفاقية تجارية، ولا حتى دبلوماسية رمادية. إنها طلب فدية مُغلّف بخطاب دبلوماسي. نوع من الإعلانات المُستعملة: "صواريخ ضد إسرائيل - للبيع! ​​لكن إذا دفعتم أكثر، فسنلغي الصفقة". في إسرائيل، يُستقبل العرض في غرف مغلقة. للحظة، يُطرح السؤال: هل يُمكن لإسرائيل حقًا أن تُرسل حقائب مليئة بالدولارات إلى بيونغ يانغ لشراء صمت الصواريخ؟

لكن الصورة تتضح بعد ذلك: كيف نشرح للأمريكيين أننا حوّلنا مليار دولار إلى "الدولة الأكثر منبوذة في العالم"؟ الجواب الرسمي – لا. إسرائيل ترفض الاقتراح جملة وتفصيلاً. الصفقة لم تُوقع أبداً. مع مرور الوقت، عندما تسربت تفاصيل القصة، وُصفت القضية بأنها "محاولة ابتزاز دبلوماسي".

وفي هذا بالذات هناك شيء يكاد يكون مضحكًا: دولة شيوعية معزولة، تعرض إيقاف التهديدات على إسرائيل – ليس من منطلق السلام، ولا من منطلق المصالحة، بل ببساطة، مقابل مليار دولار نقدًا. هكذا تحولت مطالبة الفدية الغريبة إلى فصل إضافي في حرب الظلال. فصل يعلّمنا درسًا ملكيًا في الدبلوماسية: أحيانًا، حتى في أكثر العلاقات الدولية ظلمة – المال يتكلم، والصواريخ تصمت.