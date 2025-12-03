إسرائيل تثير غضب الصين بالانضمام لبيان أممي ينتقد انتهاكات حقوق الإنسان

أعلنت سفارة الصين في إسرائيل اليوم (الأربعاء) عن استنكارها الشديد لقرار إسرائيل بالانضمام إلى بيان صادر عن الأمم المتحدة الشهر الماضي، انتقدت فيه انتهاكات حقوق الإنسان في الصين. ووصف البيان الصيني القرار الإسرائيلي بأنه "تدخل صارخ في الشؤون الداخلية للصين" و**"انتهاك خطير للقانون الدولي"**، في أول رد رسمي يُنشر وفقا للقناة N12 .

تفاصيل البيان الأممي

في 21 نوفمبر\تشرين ثاني الماضي، انضمت إسرائيل إلى 15 دولة أخرى في بيان أممي بقيادة الولايات المتحدة يدين القمع الموجه للأقليات في الصين، مطالبًا بتفعيل آليات حقيقية للمساءلة. وأكد البيان على وجود انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بحق الأقليات الدينية والإثنية، بما في ذلك الأويغور في شينجيانغ، والتبتيون، وممارسي الفالون غونغ، وغيرها من المجموعات.

رد الصين

وقالت السفارة الصينية إن الانتقادات مبالغ فيها ومضللة، واعتبرتها محاولة تشويه سمعة الصين تحت ذريعة حقوق الإنسان. وأضاف البيان أن الصين حققت تقدمًا تاريخيًا في حماية الحقوق الإنسانية، وقدمت إطارًا قانونيًا شاملاً لتعزيز حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن المناطق مثل تيبت وشينجيانغ شهدت "أفضل فترة تنمية في تاريخها"، وأن جميع المجموعات العرقية تعيش "بسلام وسعادة". كما سلط البيان الضوء على نجاح الصين في مكافحة الفقر وتحقيق الازدهار في هونغ كونغ.

توتر متصاعد

يأتي هذا التطور في ظل توترات سابقة بين الدولتين؛ ففي سبتمبر\كانون أول الماضي اتهم رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الصين بدعم حصار إعلامي ضد إسرائيل، ما دفع بكين للرد بأن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة وتضر بالعلاقات الثنائية. وتجدر الإشارة إلى أن إسرائيل عادةً ما تتجنب الانضمام إلى خطوات تنتقد الصين نظرًا لأهميتها الدبلوماسية والاقتصادية.