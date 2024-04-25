الرئيس الروسي يعتزم زيارة الصين في شهر مايو الوشيك، والدول الغربية تشعر بـ"القلق" إزاء شراكة أقوى بين موسكو وبكين

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء اليوم الخميس، أنّه يعتزم التوجّه إلى الصين في زيارة رسمية خلال مايو/أيار الوشيك، في وقت تشعر الدول الغربية بـ"القلق" إزاء شراكة أقوى بين موسكو وبكين.

وقال بوتين، خلال اجتماع مع ممثلي أصحاب الشركات الروس نُقل عبر التلفزيون، إنه "من المقرّر أن تتمّ الزيارة في مايو". وستكون هذه أول زيارة خارجية يقوم بها بوتين منذ إعادة انتخابه في مارس/أذار المنصرم.