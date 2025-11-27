كارثة الحريق المروع في هونغ كونغ: مصرع ما لا يقل عن 55 شخصًا ومئات المفقودين

ارتفع عدد القتلى في الحريق الهائل بمجمع السكني في هونغ كونغ هذا الصباح (الخميس) إلى 55، بينما لا يزال رجال الإطفاء يكافحون النيران بعد 24 ساعة من اندلاع الحريق. بالإضافة إلى ذلك، لا يزال ما لا يقل عن 279 شخصًا في عداد المفقودين. هذا الحريق هو الأكثر دموية في البلاد منذ حريق في مبنى سكني في تاي بو عام 1962، والذي أودى بحياة 44 شخصًا.

قال المصدر "ما زلنا لم نستسلم بعد" (بشأن العثور على ناجين)، قال مسؤول رسمي لوسائل الإعلام. ومع ذلك، لم يقدم توقعات بشأن فرص نجاة أولئك السكان الذين ما زالوا محاصرين في المباني. تم تصنيف الحريق بالمستوى 5، وهو الأخطر.

التحديات الرئيسية التي يواجهها رجال الإطفاء تشمل درجات حرارة مرتفعة، مساحات داخلية صغيرة ومكتظة في هذه الشقق، وخطر انهيار سقالات إضافية. "الأمر صعب لكنه يتقدم بشكل جيد حتى الآن".

النيران المشتعلة أرسلت عموداً من اللهب والدخان الكثيف مع انتشارها على السقالات المصنوعة من الخيزران وشبكات البناء التي وضعت حول الجزء الخارجي من المجمع في حي تاي بو بالمدينة. تظهر السجلات أن المجمع السكني كان يتكون من ثمانية مبانٍ تحتوي على ما يقارب 2000 شقة.

أفادت الشرطة المحلية بأنها تلقت عدة بلاغات عن أشخاص عالقين في مبانٍ تضررت. تاي بو هي منطقة ضاحية في شمال هونغ كونغ وقريبة من الحدود مع مدينة شنجن في الصين.

السقالات المصنوعة من الخيزران هي مشهد شائع في هونغ كونغ في مشاريع البناء والترميم، رغم أن الحكومة أعلنت في بداية العام أنها ستبدأ بوقف استخدامها في المشاريع العامة بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.