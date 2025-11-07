وزير الدفاع الباكستاني:"انهيار محادثات السلام مع أفغانستان في إسطنبول"

قال وزير الدفاع الباكستاني محمد خواجة آصف، اليوم الجمعة، إن "وقف إطلاق النار سيظل صامداً طالما لم تحدث هجمات من الأراضي الأفغانية"، مشيرا إلى "انهيار محادثات السلام مع أفغانستان في إسطنبول، والتي كانت تهدف إلى وقف تجدد الاشتباكات الحدودية"، وأضاف " المفاوضات دخلت مرحلة غير محددة مع جمود تام"، وفق ما نقلت قناة "جيو نيوز" الإخبارية الباكستانية.

وأضاف "نشكر تركيا وقطر على جهودهما المخلصة في الوساطة لتخفيف التوترات بين البلدين الجارين.. لقد دعمتا موقفنا، وحتى وفد أفغانستان وافق معنا، إلا أنهم لم يكونوا مستعدين لتوقيع اتفاق مكتوب".وأردف قائلاً: "باكستان ستقبل فقط اتفاقاً رسمياً مكتوباً"، مشيرا إلى أن "طالبان كانوا يريدون تقديم ضمانات شفوية"، وأوضح أن هذا الأمر "غير ممكن في المفاوضات الدولية". وقال آصف إن "الوسطاء بذلوا قصارى جهدهم، لكنهم فقدوا الأمل في النهاية"، وأضاف: "لو كان لديهم أي قدر من التفاؤل، لطلبوا منا البقاء في إسطنبول، وعودتنا بلا نتائج تُظهر أن حتى هم (الوسطاء) استسلموا أمام كابول".

من جانبه حمّل وزير الإعلام الباكستاني عطا الله تارار، في منشور عبر منصة "إكس" "المسؤولية على عاتق أفغانستان للوفاء بالتزاماتها الدولية والإقليمية والثنائية الطويلة الأمد بشأن مكافحة الإرهاب"، مضيفاً أن حكومة طالبان الأفغانية فشلت في تنفيذ هذه الالتزامات حتى الآن. وشدد تارار على أن "باكستان لا تحمل أي عداء للشعب الأفغاني، لكنها لن تدعم أي إجراءات تتخذها حكومة طالبان تكون ضارة بمصالح الشعب الأفغاني أو بدول الجوار". وتابع تارار: "باكستان ستواصل اتخاذ كل ما يلزم لحماية أمن مواطنيها وسيادتها".

اتفقت باكستان وأفغانستان على تمديد وقف إطلاق النار خلال محادثات عُقدت في إسطنبول، وفق إعلان تركيا التي تولت الوساطة إلى جانب قطر، وذلك عقب أسوأ اشتباكات حدودية. يأتي هذا التطور بعد أن أطلقت باكستان وحكومة طالبان الأفغانية الجولة الثالثة من المفاوضات في إسطنبول، الخميس، في محاولة لاحتواء التوتر المتصاعد بين الجانبين إثر الاشتباكات الحدودية الدامية التي وقعت الشهر الماضي.

وجاء اجتماع إسطنبول بعد محادثات سابقة استمرت خمسة أيام، انتهت باتفاق مؤقت في اللحظات الأخيرة.