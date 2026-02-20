الرغبة في التقرب من ترامب والإمكانات الاقتصادية: هل إندونيسيا في طريقها للتطبيع مع إسرائيل؟

الدولة المسلمة الأكبر في العالم تقترب من إسرائيل: بعد خطاب "سلام" تاريخي في الأمم المتحدة ومحاولات وساطة توقفت في 7 أكتوبر، يقترح الرئيس الإندونيسي الآن خطوة دراماتيكية: 8,000 جندي لقوة حفظ السلام في غزة.

مراسل الشؤون الديبلوماسية في قناتنا العبرية عميحاي شتاين أفاد عن تفاصيل جديدة حول المحاولات لإقامة علاقات بين إسرائيل وإندونيسيا، وهل بعد علاقات سرية وهادئة استمرت عدة عقود – إرسال جنود إندونيسيين إلى القطاع سيسمح بتطبيع كامل بين الدولتين؟

آلاف الإسرائيليين يزورون سنويًا شواطئ بالي الساحرة، ويستخدمون جوازات سفر أجنبية أو تأشيرات عمل خاصة. لكن كل ذلك يجري سرا تحت الرادار. الدولة المسلمة الأكبر في العالم (التي يزيد عدد سكانها عن 280 مليون نسمة) لم تقم يومًا أي علاقات رسمية مع إسرائيل - حتى قرر رئيس إندونيسيا، برابوو سوبيانتو، إلقاء قنبلة. ففي آخر اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة أعلن أنه إلى جانب المطالبة بدولة فلسطينية "يجب أن نضمن أمن إسرائيل"، وختم بكلمة عبرية: "شالوم".

هذا التصريح ليس منفصلًا عن الواقع. وراء الكواليس، توجد علاقات سرية بين الدول منذ عشرات السنين. دان شبيرو، المسؤول السابق في إدارة بايدن، يكشف أنه قبل أسابيع قليلة من 7 أكتوبر، تم التوصل إلى خطوة من مرحلتين للتطبيع كان من المفترض أن تبدأ بفتح التجارة والسياحة. لكن حينها وقع هجوم السابع من أكتوبر، اندلعت الحرب في غزة، وموجات الاحتجاج في إندونيسيا دفنت الخطط.

على الرغم من أن 75% من مواطنيه يعارضون اليوم إقامة علاقات مع إسرائيل، لا يتنازل الرئيس برابوو - الذي يُعرّف بأنه رجل براغماتي وطموح. الخطوة لإرسال آلاف الجنود الإندونيسيين إلى غزة، والتي ستُعرض داخليًا كمساهمة في "إقامة دولة فلسطينية"، تهدف فعليًا إلى تمهيد الأرضية سياسيًا للتطبيع المستقبلي مع إسرائيل.

بعيداً عن المصالح في الشرق الأوسط، العامل الأمريكي يلعب دوراً حاسماً. فربوو يفهم أن الرئيس دونالد ترامب يسعى لتوسيع اتفاقيات أبراهام، وإندونيسيا، التي تمتلك الاقتصاد السابع عشر حجماً في العالم، لا تريد أن تجد نفسها في الجانب السيئ من البيت الأبيض.

تعاونات تكنولوجية، سياحة علنية وصفقات ضخمة بانتظار إسرائيل. عندما تريد حكومة إندونيسيا، تدفع الولايات المتحدة وإسرائيل تنتظر بأذرع مفتوحة - يبدو أن السؤال حول التطبيع مع الدولة الإسلامية الأكبر لم يعد منذ زمن بعيد "هل"، بل فقط "متى".