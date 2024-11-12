حادثة دهس غير عادية في الصين: مقتل 35 شخصا واعتقال رجل يبلغ من العمر 62 عاما

حادثة غير عادية في الصين: ألقي القبض اليوم (الثلاثاء) على رجل يبلغ من العمر 62 عاما في مدينة تشوهاي جنوب البلاد بعد أن نفذ عملية دهس في مركز رياضي راح ضحيتها 35 شخصا و43 آخرين. وسمعت صرخات "إرهابي" عندما وصلت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى.

وقالت الشرطة إنها احتجزت رجلاً يُدعى فان بعد أن قاد سيارة صغيرة ودهس المارة خارج المركز الرياضي قبل أن يفر. ولم تكشف الشرطة عن الدافع.

ودعا الرئيس الصيني شي جين بينغ نقلا عن وسائل إعلامية إلى معاقبة الجاني وفقا للقانون. "يجب على جميع المنظمات والإدارات المعنية بذل قصارى جهدها لضمان سلامة حياة الناس والاستقرار الاجتماعي. وسنجري تحقيقا فعالا ونجد حلا للمخاطر المحتملة والصراعات الاجتماعية ، وسنضمن الاستقرار الاجتماعي الشامل"

Frederic Dubray / AFP

ووقع الحادث على الرغم من تشديد الإجراءات الأمنية في المدينة التي تستضيف عرضا جويا مدنيا وعسكريا كبيرا هذه الأيام.

وقررت الشرطة في هذه المرحلة أن الجاني ربما تصرف بسبب عدم رضاه عن نتائج تسوية الممتلكات بعد الطلاق. ونظراً لوجوده في غيبوبة في المستشفى، فلا يمكن للسلطات استجوابه.

تم حذف معظم مقاطع الفيديو الخاصة بالحادث التي نشرها شهود العيان من وسائل التواصل الاجتماعي الصينية، لكن بعض اللقطات التي لا تزال منتشرة على الإنترنت أظهرت العديد من الأشخاص ممددين على الأرض ويتلقون العلاج من قبل المسعفين والمارة.

ليس من الواضح ما إذا كان الحادث مرتبطًا بحدث المعرض الجوي رفيع المستوى "Airshow China"، والذي أقيم على بعد 40 كيلومترًا فقط من الملعب الذي وقع فيه الحادث، حيث تعرض الصين أحدث طائراتها المقاتلة والطائرات بدون طيار في المعرض ومن المنتظر أن يشارك في المعرض أيضاً أمين مجلس الأمن القومي الروسي سيرغي شويغو.