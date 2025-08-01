ردا على تصريحات"استفزازية جداً" للرئيس الروسي السابق: ترمب يأمر بنشر غواصتين نوويتين في"المناطق المناسبة"

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رداً على تصريحات "استفزازية جداً" أدلى بها الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف الذي يشغل حالياً منصب نائب رئيس مجلس الأمن في روسيا، أعلن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترمب، اليوم الجمعة، أنه أصدر أوامر بنشر غواصتين نوويتين في "المناطق المناسبة"، وذلك

وقال ترمب عبر منصته "تروث سوشيال"، إن تصريحات ميدفيديف كانت "حمقاء ومُحرضة"، مضيفاً، أن هذه الخطوة احترازية في حال كانت "تلك التصريحات تتجاوز مجرد الكلام"، وتابع "الكلمات مهمة للغاية، وغالباً ما تؤدي إلى عواقب غير مقصودة. آمل ألا يكون هذا أحد تلك الحالات".