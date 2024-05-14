الهند: مصرع 14 شخصاً وإصابة ما لايقل عن 60 آخرين إثر سقوط لوحة إعلانية جراء عاصفة

أعلنت سلطات مدينة بومباي الواقعة غربي الهندن أن 14 شخصاً لقوا مصرعهم، وأصيب ما لا يقلّ عن 60 آخرين بجروح، جرّاء سقوط لوحة إعلانية ضخمة بسبب عاصفة عاتية.، ويبلغ طول اللوحة الإعلانية 70 متراً وعرضها 50 متراً، وفقاً لمنشور لشرطة مومباي على منصة "إكس".

وقال المفتّش في الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث جوراف تشوهان، إنّ "اللوحة الإعلانية سقطت جرّاء الرياح قرب محطة للوقود شرقي المدينة، وقد أدّى سقوطها إلى احتجاز عشرات الأشخاص تحتها بين قتيل وجريح"، وأضاف أنّ فرق الإسعاف انتشلت 8 جثث من تحت الأنقاض، بينما لا تزال هناك جثثاً أخرى بحاجة لانتشالها.

وتابع المفتّش "لقد حدّدنا موقعها (الجثث) لكنّنا لا نستطيع انتشالها بسبب محطة الوقود هذه، فالوضع يمكن أن يكون خطيراً".

وكانت بلدية المدينة أعلنت في وقت سابق، أنّ فرق الإسعاف أنقذت 60 شخصاً جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقّي العلاج.