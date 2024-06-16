"بكتيريا آكلة اللحوم" تثير قلق اليابان .. ما هي وكيفية الوقاية منها؟

تشهد اليابان ازديادًا مقلقًا في حالات الإصابة بـ "بكتيريا آكلة اللحوم" النادرة، والتي تعرف علميًا باسم متلازمة الصدمة التسممية للمكورات العقدية (STSS). تأتي هذه العدوى البكتيرية الخطيرة بعد تخفيف القيود المفروضة في عهد جائحة فيروس كورونا، مما أثار قلق المواطنين والجهات الصحية.

ووصلت حالات متلازمة الصدمة السامة للمكورات العقدية المسماة "STSS" إلى 977 حالة هذا العام بحلول الثاني من يونيو/حزيران الجاري.

وهو أعلى من الرقم القياسي البالغ 941 حالة تم الإبلاغ عنها طوال العام الماضي، وفقاً للمعهد الوطني للأمراض المعدية، الذي يتتبع حالات المرض منذ عام 1999.

ما هي بكتيريا آكلة اللحوم؟

هي نوع من البكتيريا تسمى المكورات العقدية، والتي تتواجد عادة في الحلق والجلد، وتصبح خطيرة عندما تدخل مجرى الدم وتطلق سمومًا تسبب تلفًا للأنسجة والموت.

كما تُعرف باسم "آكلة اللحوم" لقدرتها على تدمير الأنسجة الرخوة بسرعة.

أعراض الإصابة:

تظهر الأعراض عادةً خلال 24 ساعة من دخول البكتيريا إلى الجسم، وتشمل الحمى والقشعريرة وآلام العضلات والطفح الجلدي.

قد تتطور لاحقًا إلى انخفاض ضغط الدم وفشل الأعضاء وتغير لون الجلد إلى الأسود.

خطورة الإصابة:

على الرغم من ندرة الإصابة، إلا أنها قد تكون قاتلة، ويُعد كبار السن والأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة أكثر عرضة للخطر.

يبلغ معدل الوفيات حوالي 30٪.

طرق الوقاية:

غسل اليدين جيدًا وبشكل متكرر: خاصة بعد استخدام الحمام وقبل تناول الطعام.

تغطية الجروح: باستخدام ضمادات مضادة للماء.

استشارة الطبيب فورًا: عند ظهور أي أعراض تشبه أعراض العدوى.

الحفاظ على نظافة الحيوانات الأليفة: لمنع انتشار البكتيريا.