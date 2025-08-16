كارثة في باكستان والهند: 280 قتيلًا جراء فيضانات مفاجئة

قد يعجبك أيضًا -

لقي ما لا يقل عن 280 شخصًا مصرعهم في فيضانات قوية اندلعت يوم الخميس في باكستان والهند نتيجة أمطار غزيرة. بالإضافة إلى ذلك، فُقد العشرات وتم إنقاذ 1600 شخص آخرين في مقاطعتين جبليتين في البلدين المتجاورين، وذلك بحسب ما أفادت به شبكة NBC صباح اليوم (السبت).

بدأت الفيضانات قبل يوم في كشمير بالهند وتحركت شمالاً وشمال غرباً نحو باكستان. تسببت الفيضانات والانهيارات الطينية في إصابة العشرات واحتاج الآلاف للإخلاء والإنقاذ، خاصة في إقليم خيبر بختونخوا بباكستان. أعرب القادة في كلا البلدين عن تعازيهم لعائلات الضحايا وتعهدوا بإرسال المساعدات بسرعة.

أصبحت مثل هذه الانفجارات السحابية شيوعًا في مناطق الهيمالايا بالهند وشمال باكستان، ويقول الخبراء إن التغير المناخي هو عامل مساهم.

لقي ما لا يقل عن 60 شخصًا حتفهم في قرية تشوسيتي النائية في جبال الهيمالايا بكشمير، ويبحث رجال الإنقاذ عن 80 مفقودًا على الأقل، وفقًا لما ذكره مسؤولون لشبكة إن بي سي. وتم إنقاذ ما لا يقل عن 300 شخص في المنطقة يوم الخميس في عملية أُلغيت الليلة الماضية. وقد يرتفع عدد المفقودين، مع احتمال جرف المزيد منهم بفعل التيارات القوية. وقال رافيندر سينغ، أحد السكان المحليين، إنه انضم إلى جهود الإنقاذ فور وقوع الكارثة وساعد في انتشال 33 جثة من الطين. ويتلقى ما لا يقل عن 50 شخصًا مصابين بجروح خطيرة العلاج في المستشفيات، وقد انتشل العديد منهم من طريق مليء بالطين والحطام.

Sajjad QAYYUM / AFPTV / AFP

كانت المنطقة الجبلية موطنًا للعديد من الحجاج، كجزء من رحلة حج سنوية إلى ضريح جبلي في المنطقة بدأت في 25 يوليو. وقد جرفت الفيضانات المدمرة المطبخ الجماعي الرئيسي للحجاج، حيث كان مئات المصلين يتناولون طعامهم في ذلك الوقت. كما جرفت المياه والطين عشرات المركبات والدراجات النارية. كان أكثر من 200 حاجّ في المطبخ عندما ضربت مياه الفيضانات المنطقة، مما أدى إلى إتلاف أو جرف العديد من المنازل في سفوح الجبال.

وفي شمال وشمال غرب باكستان، لقي ما لا يقل عن 243 شخصًا حتفهم، من بينهم 157 في منطقة بونر. وصرح محمد سهيل، أحد السكان، لوكالة أسوشيتد برس بأنه تم انتشال 78 جثة بحلول ظهر الجمعة، و79 جثة أخرى من بين أنقاض المنازل المنهارة والقرى التي غمرتها المياه لاحقًا. وأضاف سهيل: "قد يرتفع عدد القتلى، إذ لا نزال نبحث عن عشرات المفقودين".