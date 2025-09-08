أستراليا: السجن المؤبد للقاتلة التي استخدمت "فطر الموت" للتخلص من ضحاياها

قد يعجبك أيضًا -

إيرين باترسون، أسترالية أُدينت بقتل ثلاثة من أقارب زوجها بشكل منفصل بعد أن قدّمت لهم وجبة تحتوي على فطر سام، حُكم عليها صباح اليوم (الاثنين) بالسجن لمدة لا تقل عن 33 عامًا (سجن مؤبد) – وهو أحد أطول الأحكام التي صدرت على امرأة في البلاد.

القاضي أشار إلى أن باترسون لم تُبدِ أي رحمة تجاه والد ووالدة زوجها السابقين، بعد أن قدمت لهما وجبات شخصية من طبق لحم البقر الذي احتوى على فطر سام من نوع "ديث كاب".

تم العثور على باترسون مذنبة في يوليو بقتل حماتها جايل باترسون، وحماها دونالد باترسون، وأخت جايل، هيذر ويلكنسون، في قضية تابعتها وسائل الإعلام العالمية وأُطلق عليها اسم "جريمة فطر لونغتا". هيئة المحلفين وجدت أن السيدة البالغة من العمر 50 عامًا مذنبة أيضًا بمحاولة قتل إيان ويلكنسون، زوج هيذر، الذي نجا من الوليمة عام 2023 في منزل باترسون بضاحية من ضواحي ملبورن، أستراليا.

القاضي كريستوفر بيل قال إن التخطيط الدقيق للجرائم وعدم ندم بيترسون يعني أن الحكم يجب أن يكون طويلًا.