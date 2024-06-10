الرئيس الروسي سيزور كوريا الشمالية وفيتنام

سيزور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كوريا الشمالية وفيتنام في الأسابيع القادمة، حسبما أفادت صحيفة "Vedomosti" الروسية اليوم (الإثنين)، وقال مصدر رسمي لـ"رويترز" إن الزيارة إلى فيتنام كانت مخططة منذ حوالي أسبوع ونصف، لكن لم يتم المصادقة عليها بعد. الرحلة الوحيدة السابقة لبوتين إلى كوريا الشمالية كانت في عام 2000، العام الأول لرئاسته.

زيارة بوتين إلى بيونغ يانغ "جاهزة"، وفق ما أكده سفير روسيا في كوريا الشمالية الكسندر ماتسيغورا للصحيفة. أفادت الصحيفة أن بوتين قد يزور فيتنام بالفعل في يونيو وعلى الأرجح مباشرة بعد زيارته إلى كوريا الشمالية. وقال مصدر رسمي في فيتنام لرويترز إن تواريخ الزيارة إلى هانوي تم التوافق عليها، ولكن الجدول الزمني لا يزال قيد النقاش. وذكر المصدر أنه يتوقع خلال الزيارة مناقشة قضايا مثل الطاقة، التعاون العسكري، ترتيب الدفعات والاتفاق في مجال التعليم.

صحيفة ودوموستي نقلت عن ممثل التجارة الروسي في فيتنام، الذي صرح الشهر الماضي إن أكبر قضية تجارية عاجلة بين البلدين هي الدعم المصرفي لترتيب الدفعات.

زار الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون روسيا في ايلول/سبتمبر الماضي لإجراء محادثات مع بوتين. زار مركز ووستوتشني كوسمودروم لإطلاق المركبات الفضائية الروسي في الشرق الأقصى لروسيا ووعد بوتين بمساعدة كوريا الشمالية في بناء الأقمار الصناعية. قال الكرملين إن روسيا تريد بناء شراكة مع كوريا الشمالية "في جميع المجالات" ، ولكنها لم تؤكد تاريخ الزيارة.

عززت روسيا علاقاتها مع كوريا الشمالية ودول أخرى عدائية تجاه الولايات المتحدة، مثل إيران، منذ بداية الحرب مع أوكرانيا - علاقات تثير القلق في الغرب. اتهمت الولايات المتحدة وأوكرانيا في كانون ثاني/يناير روسيا بإطلاق صواريخ باليستية قصيرة المدى إلى أوكرانيا كانت مقدمة من كوريا الشمالية، شيء رفضت روسيا تأكيده أو نفيه.

وأرسل دوموستي أن بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم قد يناقشان ما إذا كانت روسيا ستجلب العمال المهاجرين منها. تعاني روسيا من نقص حاد في القوى العاملة بسبب الحرب في أوكرانيا. مئات الآلاف من الرجال ذهبوا للقتال أو فروا إلى الخارج لتجنب الاستدعاء.