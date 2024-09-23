لأول مرة في أفغانستان: طالبان تعلن عن قوانين أخلاقية صارمة ضد الرجال

بدأت حركة طالبان مؤخرًا في تطبيق قوانين جديدة صارمة على النساء في أفغانستان، لكنها الآن، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست الأحد، تستهدف مجموعة لم تشهد قيودًا صارمة حتى الآن: الرجال الأفغان. ومن بين القيود الجديدة، التي تم فرضها في نهاية أغسطس/آب، حظر ارتداء الملابس "غير الإسلامية" وإطالة اللحية بطول قبضة اليد على الأقل.

تحظر القوانين الجديدة على الرجال في الدولة الإسلامية تقليد غير المسلمين في المظهر أو السلوك، وهو ما يترجم بشكل واسع بمنع ارتداء الجينز، وتحظر على القصات التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية، وهو يعني أساسًا الأنماط القصيرة أو الغربية. بالإضافة إلى ذلك، يُمنع عليهم الآن أيضًا النظر إلى النساء اللاتي ليسن زوجاتهم أو أقاربهم.

فاجأت القيود الصارمة الأولى على الرجال الكثيرين في أفغانستان، وفقًا لمجموعة من الأفغان، بما في ذلك معارضو طالبان، والمؤيدون المتأرجحون، وحتى أعضاء النظام. في مجتمع يُنظر فيه غالبًا إلى صوت الرجل أقوى بكثير من صوت المرأة، يتساءل بعض الرجال الآن عما إذا كان ينبغي عليهم التحدث مبكرًا لحماية حريات زوجاتهم وبناتهم.

وقال رجل من العاصمة كابول لصحيفة "واشنطن بوست"، تحدث، مثل الآخرين الذين أجريت معهم مقابلة، دون الكشف عن هويته خوفاً من النظام: "لو أن الرجال رفعوا أصواتهم، لكان من الممكن أن نكون أيضاً في وضع مختلف الآن". وقال: "الآن أصبح الجميع يطلقون لحاهم لأننا لا نريد أن يتم استجوابنا أو أن نتعرض للإذلال".

وظل ضباط الأخلاق الدينية الجدد، المعروفون بثيابهم البيضاء، يطرقون على مدى الأسابيع الأربعة الماضية أبواب الرجال في بعض أجزاء كابول الذين لم يزروا مسجداً مؤخراً. وقال موظفون حكوميون إنهم يخشون أن يتم فصلهم من العمل بسبب فشلهم في إطلاق لحاهم، ويرفض بعض الحلاقين الآن قص اللحى. بالإضافة إلى ذلك، يتم القبض على المزيد والمزيد من سائقي سيارات الأجرة الذكور لانتهاكهم قواعد الفصل بين الجنسين، من خلال نقل الركاب الإناث دون مرافقة رجل في سياراتهم، أو لتشغيل الموسيقى.

وتمنح القوانين الجديدة شرطة الأخلاق سلطة احتجاز المشتبه بهم لمدة تصل إلى ثلاثة أيام. وفي الحالات الخطيرة، مثل التهرب المتكرر من الصلاة في المسجد، يمكن إحالة المشتبه بهم إلى المحاكم والحكم عليهم بناءً على تفسيرهم للشريعة الإسلامية. ومن المتوقع أن تؤدي انتهاكات القواعد الجديدة إلى غرامات أو السجن. لكن الأشخاص الذين تثبت إدانتهم بارتكاب بعض الجرائم، مثل الزنا، يمكن أن يحكم عليهم بالجلد أو الرجم حتى الموت.