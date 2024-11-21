استراليا تمنع دخول وزيرة القضاء والداخلية الإسرائيلية السابقة الى أراضيها

منعت الحكومة الأسترالية، اليوم (الخميس)، وزيرة القضاء والداخلية السابقة، أييليت شاكيد، من دخول البلاد. وبحسب شاكيد، فقد حضرت إلى هناك "للمشاركة في حوار استراتيجي بين الدول في مؤتمر AIJAC". وقالت إن قرار حكومة حزب العمل "دليل واضح على نفاقها وموقفها العدائي تجاه إسرائيل".

وزعمت شاكيد أن الحكومة رفضت منحها تأشيرة لدخول البلاد "فقط بسبب معارضتي لإقامة دولة إرهابية فلسطينية". وقالت: "حكومة تدعي الديمقراطية لكنها تعمل على إسكات الأصوات التي تعارض أجندتها المتطرفة المؤيدة للفلسطينيين".

وأضافت وزيرة القضاء والداخلية السابقة أن "هذا يكشف الوجه الحقيقي للحكومة الأسترالية الحالية، وهي الحكومة التي اختارت الوقوف إلى جانب أعداء إسرائيل والإضرار بالعلاقات التاريخية بين البلدين. وهذا قرار معاد للسامية ويوم أسود للديموقراطية الأسترالية."