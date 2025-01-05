وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر ناهز 116 عاما، وهذه هي حاملة اللقب الجديدة

توفيت توميكو إيتوكا، أكبر معمرة في العالم، هذا الأسبوع عن عمر ناهز 116 عاما في دار لرعاية المسنين في محافظة هيوغو بوسط اليابان. ولدت في 23 مايو 1908 وأصبحت أكبر معمرة العام الماضي بعد وفاة ماريا بيرنياس عن عمر ناهز 117 عاما. وعندما علمت أنها على رأس قائمة التصنيف العالمي، أجابت ببساطة "شكرًا لكم".

ولدت إيتوكا في أوساكا، وكانت لاعبة كرة طائرة في المدرسة الثانوية، وتسلقت جبلًا يزيد ارتفاعه عن 3000 متر مرتين. وعندما احتفلت بعيد ميلادها العام الماضي، تلقت زهورًا وكعكة وبطاقة تهنئة من عمدة المدينة. وتركت وراءها ابنا وابنة وخمسة أحفاد ودُفنت بحضور العائلة والأصدقاء.

ووفقا لمجموعة أبحاث الشيخوخة، التي تتابع التصنيف العالمي، فإن أكبر شخص معمر في العالم اليوم هي الراهبة البرازيلية إينا كانافيرو لوكاس البالغة من العمر 116 عاما، والتي تصغر ايتوكا بـ16 يوما.