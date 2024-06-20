كوريا الشمالية تنشر نص الاتفاق العسكري التاريخي مع روسيا

اتفقت كوريا الشمالية وروسيا على تقديم مساعدة عسكرية فورية إذا تعرضت أي منهما لهجوم، وفقا للنص الكامل للاتفاقية التاريخية التي نشرتها بيونغ يانغ اليوم (الخميس) بعد زيارة الرئيس الروسي.

وبعد ساعات من مغادرة بوتين إلى محطته التالية، فيتنام، أعلنت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية عن "معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة"، التي تحيي فعلياً اتفاقية الدفاع المشترك التي أوقفت في الستينيات.

Korean Central News Agency/Korea News Service via AP

"إذا واجه أي من الطرفين غزوًا مسلحًا وكان في حالة حرب، فيجب على الطرف الآخر أن يستخدم على الفور جميع الوسائل المتاحة لتقديم المساعدة العسكرية وغيرها، وفقًا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة وقوانين كل دولة". وفقا للمادة 4 من الاتفاقية. البند 51 من ميثاق الأمم المتحدة ينص على حق الدولة العضو في المنظمة في اتخاذ إجراءات فردية أو جماعية للدفاع عن النفس.

وردد كيم جونغ أون بيان بوتين، الذي يربط بوضوح العلاقات المتعمقة بين البلدين بمحاربة سياسات "الهيمنة والإمبريالية" التي ينتهجها الغرب والولايات المتحدة على وجه الخصوص، بما في ذلك دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا.