توثيق مرعب للحرائق الضخمة المشتعلة في كوريا الجنوبية| شاهدوا

تكافح كوريا الجنوبية حرائق ضخمة، قال الرئيس هان داك سو اليوم (الأربعاء) إنها "أسوأ حرائق شهدتها البلاد على الإطلاق"، وأضاف "الوضع ليس جيدًا. لقد استقبلنا قوات من الولايات المتحدة".

تم نشر أكثر من 10,000 من رجال الإطفاء والشرطة وموظفي الدولة في عدة مناطق في جنوب البلاد منذ اندلاع العديد من الحرائق خلال نهاية الأسبوع. في حين قامت الرياح القوية بتأجيجها.

واجتاحت الحرائق جنوب شرق البلاد، مما أسفر عن مقتل 24 شخصا على الأقل، من بينهم طيار مروحية لقي حتفه في حادث تحطم أثناء مكافحة الحرائق. بالإضافة إلى ذلك، يبلغ عدد المصابين حاليا 26 شخصا.

خسارة كبيرة أخرى للبلاد هي تدمير معبد جونسا الذي يبلغ عمره 1300 عام في منطقة أويزونج. ويعد المعبد معلما بوذيا رئيسيا، وكان من بين عشرات المباني التي احترقت وسويت بالأرض. الجرس الاحتفالي هو القطعة الوحيدة التي يبدو أنها سليمة إلى حد ما، وفقًا لصور من نظام جوجييا للبوذية الكورية.