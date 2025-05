السفير الإسرائيلي بالهند يعرب عن الدعم الى نيودلهي||مقتل 26 شخصا في هجوم هندي في باكستان: "سنرد في الوقت المناسب"

قال متحدث عسكري باكستاني اليوم (الأربعاء) إن 26 مدنيا باكستانيا قتلوا نتيجة العمليات العسكرية الهندية منذ بدء "عملية سيندور". وأشار المسؤول الكبير إلى أن الدولة سترد "في المكان وبالوسيلة التي نختارها". وعلى خلفية أحداث الليل، أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي تأجيل زيارته المقررة إلى كرواتيا وهولندا والنرويج. كما نقلت وكالة رويترز للأنباء عن شهود عيان قولهم إن فريقا من الأمم المتحدة زار موقع الهجوم الهندي في مظفر آباد في باكستان.

ورد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تسلسل الأحداث وكتب على وسائل التواصل الاجتماعي: "خسارة، لقد كانوا يقاتلون لفترة طويلة، لقد كانوا يقاتلون لعقود عديدة، وآمل أن ينتهي هذا قريبًا جدًا".

وأضاف السفير الإسرائيلي لدى الهند، رؤوفين عيزر، أن إسرائيل تقف إلى جانب حق الهند في الدفاع عن النفس. وأضاف البيان "يجب على الإرهابيين أن يعلموا أنه ليس هناك مكان للاختباء من الجرائم التي ارتكبوها ضد الأبرياء".

https://x.com/i/web/status/1919936131866513678