أكبر انتخابات في العالم: مودي بطريقه للفوز في الهند، لكن حكومته ليست مضمونة

أظهرت النتائج المبكرة للانتخابات الهندية (الثلاثاء) أن فوز رئيس الوزراء الحالي ناريندرا مودي أصبح قريبا، لكنه كما يدو الآن لن يتحقق بالأغلبية المطلقة. وهذا يعني، على ما يبدو، أنه سيضطر إلى الاعتماد على حلفائه القدامى في الائتلاف لتشكيل الحكومة لتولي فترة ثالثة على التوالي، بعد انتخابه في عامي 2014 و2019.

ويتصدر حزبه بهاراتيا جاناتا حاليا، لكن تحالف أحزاب المعارضة يؤدي أداء "أفضل" مما توقعه بعض المحللين، وفقا لتقارير الوكالات - مما يجعل مودي أكثر اعتمادا على شركائه في الائتلاف للمرة الأولى منذ أن أصبح رئيسا للوزراء قبل عقد من الزمن.

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سيتم فرز جميع الأصوات البالغ عددها 642 مليون صوت خلال الأسابيع الستة في إطار أكبر انتخابات في العالم، والتي انتهت في الأول من حزيران/يونيو. ويتم فرز الأصوات في ظل موجة الحر الشديدة التي أودت بحياة العشرات من الأشخاص. واقتربت الهند من مكانة القوة العظمى في ظل حكم مودي الذي دام عشر سنوات، لكنها أصبحت أيضًا مستقطبة بشكل متزايد، خاصة حول القضايا الدينية.

وخاطب مودي الصحافة بعد إعادة فرز جزئي للأصوات وقال إن "شعب البلاد أعرب عن ثقته في الحزب للمرة الثالثة على التوالي. هذه لحظة غير مسبوقة في تاريخ الهند. لطمأنة المواطنين" وأنهم سيحققون تطلعاتهم، وسوف نمضي قدمًا بطاقة جديدة وحماس جديد وتصميم جديد، وأود أن أعرب عن امتناني من أعماق قلبي وأهنئ جميع الموظفين على التفاني والعمل الجاد الدؤوب الذي قاموا به.