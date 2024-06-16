السعودية تعلن عن استقبال 1.833 مليون حاج لهذا العام بنسبة 22.3% من الدول العربية

أعلنت السلطات السعودية، السبت، أن عدد الحجاج لهذا العام بلغ أكثر من 1.833 مليون شخص، حيث وصلت نسبة الحجاج من الدول العربية نحو 22.3%.

نشرت الهيئة العامة للإحصاء في المملكة تفاصيل بشأن أعداد الحجاج، حيث بلغ العدد الإجمالي 1,833,164 حاجًّا وحاجَّة، منهم 1,611,310 حجاج وحاجات قدموا من خارج المملكة عبر المنافذ المختلفة.

كما أوضح البيان أن عدد حجاج الداخل بلغ 221,854 حاجًّا وحاجَّة من المواطنين والمقيمين. وكشفت الهيئة أن عدد الحجاج الذكور من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج بلغ 958,137 حاجًّا، بينما بلغ عدد الحاجَّات الإناث 875,027 حاجَّةً.

أوضحت الهيئة أن نسبة الحجاج القادمين من الدول العربية بلغت 22.3%، بينما بلغت نسبة حجاج الدول الآسيوية (عدا الدول العربية) 63.3%. كما بلغت نسبة حجاج الدول الأفريقية (عدا الدول العربية) 11.3%، في حين كانت نسبة حجاج دول أوروبا وأميركا وأستراليا والدول الأخرى غير المصنفة 3.2%.

في عام 2023، أدى أكثر من 1.8 مليون حاج المناسك، بينهم 1.6 مليون من خارج المملكة. وبعد أداء مناسك الإحرام والطواف والسعي والتروية والوقوف على عرفة، سيؤدي الحجاج، الأحد، آخر الشعائر برمي الجمرات في منى، إيذاناً ببدء أول أيام عيد الأضحى.

ومع دخول ساعات الفجر، يتقاطر الحجاج إلى وادي منى قرب مكة لرمي الجمرات الثلاث بسبع حصيات جمعوها في مزدلفة، قبل العودة مجدداً إلى مكة للأضحية وأداء طواف الوداع في المسجد الحرام.

وليلة السبت، جمع المؤمنون الحصى وباتوا في سهل مزدلفة، على بعد بضعة كيلومترات من منى، بعد قضاء النهار في الصلاة وتلاوة القرآن على جبل عرفة، في ظل درجات حرارة وصلت إلى 46 درجة مئوية.

تأتي هذه الإحصاءات لتؤكد التزام المملكة بتنظيم مناسك الحج رغم التحديات المختلفة، وتقديم الخدمات اللازمة لضمان سلامة وراحة الحجاج القادمين من مختلف أنحاء العالم.