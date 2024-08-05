انتصار للمعارضة: استقالة رئيسة وزراء بنغلاديش وفرارها من البلاد، والعشرات ينهبون مقر إقامتها

أعمال الشغب مستمرة: أعلنت رئيسة وزراء بنجلاديش الشيخة حسينة استقالتها اليوم (الاثنين) إثر الاحتجاجات الحاشدة التي شهدتها البلاد. وبحسب التقارير الواردة من بنغلاديش، فقد هربت بطائرة هليكوبتر إلى الهند. وعلى ضوء الأحداث السياسية، أعلن قائد الجيش عن تشكيل حكومة مؤقتة بالتعاون مع أحزاب المعارضة.

وبعد الاستقالة، نزل آلاف الأشخاص إلى شوارع العاصمة دكا للاحتفال بعد قرارها. ومع ذلك، هناك العديد من التقارير عن عمليات نهب واسعة النطاق في دكا. واقتحم المتظاهرون المقر الرسمي لحسينة، واستولوا على الأثاث وأسقطوا التمثال الضخم للشيخ مجيب الرحمن، والد حسينة.

وقال نجل حسينة إنها "تشعر بخيبة أمل كبيرة لأنه بعد كل عملها الشاق، ثارت أقلية ضدها. وعندما وصلت إلى السلطة، اعتبرت دولة فاشلة. لقد كانت دولة فقيرة. واليوم هي واحدة من الدول التي تشهد قفزة كبيرة في آسيا."

وأوضح لطفي صديقي، الأستاذ في كلية لندن للاقتصاد، أن "بنغلاديش على وشك الانهيار الاقتصادي. وتغيير النظام أمر لا مفر منه. إنها ليست مسألة إذا، ولكن متى. أكثر من 40٪ من مواطني بنغلادش تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 لا يعملون وليسوا في أطر تعليمية. والمنظمات التي قادت المظاهرات تنتمي إلى هذه المجموعة السكانية".

وكما تذكرون، طالب المتظاهرون رئيسة الوزراء بالاستقالة بعد رفضها إلغاء خطة تخصيص أكثر من نصف الوظائف في القطاع العام على أساس المحاصصة وليس المهارات. وبحسب المحتجين، فإن هذه المخصصات تعود بالنفع على أنصار الحكومة.

وبسبب أعمال الشغب الضخمة، استخدمت الحكومة إجراءات صارمة ضدهم، بما في ذلك تعليق خدمة الإنترنت على الهواتف المحمولة في العاصمة دكا. وفي الأسبوع الماضي فقط قُتل عشرات الأشخاص وجُرح المئات واعتقل أكثر من 10 آلاف شخص.