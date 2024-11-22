محزن: الدولة الغريبة على وشك الاختفاء - وهذا هو الحل الذي تم العثور عليه

توفالو، دولة من الجزر في المحيط الهادئ، على وشك الاختفاء بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر، نتيجة لتغيرات المناخ. وفقا لتقرير نشرته شبكة BBC اليوم (الجمعة)، الحل الذي تم العثور عليه هو النسخ الاحتياطي الرقمي للدولة بأكملها، بما في ذلك جميع المنازل، في حين تحاول الدولة إنقاذ كل ما يمكن إنقاذه.

بينما تكون استمرارية الدولة في خطر، تقوم الحكومة ببناء نسخة رقمية من الدولة، تحتفظ بكل شيء، بدءاً من منازلها إلى شواطئها وأشجارها، على أمل أن هذه النسخة الافتراضية ستحافظ على جمالها وثقافتها - بما فيها الحقوق القانونية والدستورية لـ 11 ألف مواطن - للأجيال القادمة.

وأوضح وزير الخارجية سيمون كوبي، الذي أعلن عن المبادرة لأول مرة في عام 2022 من خلال كلمة فيديو تم بثها في مؤتمر المناخ في شرم الشيخ بمصر، : "إن أرضنا ومحيطنا وثقافتنا هي أثمن أصول شعبنا - ومن أجل الحفاظ على سلامتهم من الأذى، بغض النظر عما يحدث في العالم المادي، سوف نقوم بنقلهم إلى السحابة." كجزء من مشروع الحكومة الأوسع "المستقبل الآن"، والذي يركز على الدبلوماسية الدولية والتكيف العملي مع تغير المناخ.

ووفقا لبي بي سي، أوضح كوبا أيضا أن هناك عنصرا عمليا للغاية في المشروع. إن الدول الجزرية الصغيرة، التي تواجه خسارة أراضيها المادية، تواجه بطريقة حقيقية للغاية مسألة كيفية الحفاظ على سيادتها. القانون الدولي الحالي غير مناسب للبلدان التي تواجه فقدان أراضيها أو امكانيتها للسكن بسبب تغير المناخ: فهو يتطلب من الدولة القومية ذات السيادة أن يكون لديها إقليم محدد جيدًا وسكان دائمون - وهما خاصيتان لم تعدا سمة مضمونة لمستقبل توفالو .

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لذلك، بالإضافة إلى تأمين حدود البلاد داخل العالم الرقمي الافتراضي، تسعى حكومة توفالو إلى إنشاء جوازات سفر رقمية، مخزنة على تقنية البلوكشين، للسماح للحكومة بمواصلة عملها. وتشمل هذه الجوازات كل شيء بدءًا من إجراء الانتخابات والاستفتاءات وحتى تسجيل المواليد والوفيات والزواج. وبالفعل، قامت توفالو بتكريس تعريف جديد للبلد في دستورها، وهو التعريف الذي يحظى بالاعتراف على نحو متزايد من قِبَل بلدان أخرى ــ وخاصة تلك التي تعاني من وضع مماثل. ويظل من غير الواضح ما إذا كانت العديد من البلدان التي تواجه تهديدات وجودية أقل سوف تثبت تعاطفها بنفس القدر.

وفقا لتقدير حديث لعلماء وكالة ناسا، فإن الكثير من أراضي توفالو، بما في ذلك البنية التحتية الحيوية، سوف تقع تحت مياه المحيط بحلول عام 2050. وفي ظل جميع السيناريوهات المناخية، ستشهد البلاد أكثر من 100 يوم من الفيضانات كل عام بحلول نهاية هذا القرن. وهناك تأثيرات أخرى يجب وضعها في الاعتبار، مثل تسرب المياه المالحة، وموجات الحر، والأعاصير الشديدة.

ومع ذلك، لم يقتنع الجميع بهذه المبادرة، ويرى البعض أنها تمثل نفس النوع من النهج كثيف الاستخدام للموارد والذي يسبب تغير المناخ في المقام الأول. وحتى داخل حكومة توفالو، كانت هناك بعض الشكوك حول مشروع الأمة الرقمية. ولكن في جوهره، يعترف الاقتراح بأن التغيير قادم إلى الجزر، وأن الكثيرين سوف يغادرون حتماً عندما تصبح الحياة أكثر صعوبة وتتضاءل الفرص.