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انتهت قضية القتل التي هزت العالم هذا الصباح (الاثنين): أدانت محكمة أسترالية إيرين باترسون بقتل والديها وعمة زوجها المنفصل عنها، باستخدام فطر سام للغاية كانت تقدمه لهم في وجبة عائلية.

باترسون، البالغة من العمر 50 عامًا، وهي أم لطفلين، متهمة بتقديم فطر "غطاء الموت" القاتل لضحاياها داخل وجبات فردية من لحم بقر ويلينغتون. نجا قريب آخر لها، ولم يكن زوجها حاضرًا أثناء تناول الطعام. خلال المحاكمة، أنكرت باترسون نيتها التسميم، وأن كل شيء تم بحسن نية. إلا أن المحكمة أدانتها بالتهم الأربع جميعها. وسيصدر الحكم عليها لاحقًا، ومن المتوقع أن تُحكم عليها بالسجن المؤبد.

قال دين توماس، مفتش المباحث في شرطة ولاية فيكتوريا: "من المهم أن نتذكر أن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب شخص آخر بجروح خطيرة. وهذا ما أدى إلى توجيه هذه التهمة".

أثارت القضية ردود فعل غاضبة بين العامة. قالت شيريل كوبلاند، المقيمة في سيدني: "أعتقد أنها حالة فريدة من نوعها، لم أسمع قط عن شخص تسمم بالفطر. نحن نجمع الفطر أحيانًا، لكن لحسن الحظ نتفهم ذلك"، ضحكت. وأضافت باتريشيا جونز: "لا أفهم لماذا استغرق الأمر كل هذا الوقت. إنه أمر سخيف. قالت إنها لا تتذكر لو ذهبت لجمع الفطر، أعتقد أنكم ستتذكرون شيئًا كهذا".