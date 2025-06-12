الهند: "ناجٍ وحيد " بعد تحطم طائرة تقل 242 راكبا في طريقها إلى لندن

تحطمت اليوم (الخميس) طائرة ركاب تابعة لشركة طيران الهند، تقل 242 راكبًا وطاقمًا، متجهة إلى لندن، في مدينة أحمد آباد بالهند، وأعلنت السلطات الهندية عثورها على ناج وحيد بعد تحطم الطائرة، حيث رجح بوقت سابق عدم العثور على ناجين بالحادث الذي لم يعرف سببه بعد.

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وأكدت الشرطة الهندية العثور على ناجٍ واحد من حادث تحطم طائرة دريملاينر التابعة لشركة طيران الهند في أحمد آباد، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء المحلية ANI. وقال ضابط شرطة في موقع الحادث إن الناجي يرقد في المستشفى ويتلقى العلاج، وقال هذا الناجي الوحيد : سمعنا صوتا مدويا بعد 30 ثانية من الإقلاع

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هذا وصرح مسؤول في شرطة مدينة أحمد آباد بوقت سابق لوكالة الأنباء الأمريكية أسوشيتد برس بأنه "يبدو أنه لا يوجد ناجون في حادث تحطم طائرة الخطوط الجوية الهندية". ووفقًا للسلطات المحلية، تمكن الطيار من الإبلاغ عن نداء استغاثة، ولكن لم يتم تلقي استجابة لنداءات برج المراقبة.

وأعلن عمال الإنقاذ في الهند بوقت سابق انتشال 30 جثة على الأقل من المبنى الذي تحطمت فيه الطائرة قرب مطار مدينة أحمد آباد غرب الهند. وأضافوا أن المزيد من الأشخاص ما زالوا محاصرين، دون تحديد حالتهم.

ووصف أحد سكان المدينة الذي شهد الحادث لوكالة أنباء PTI المشهد بأنه "فوضى ودخان ودمار". وقال: "كنت في المنزل وسمعت دويًا هائلاً. ذهبنا لنرى ما حدث، فرأينا الجثث والحطام متناثرًا في كل مكان".

هذا وتحطمت الطائرة في مبنى يضم أطباء. ولم تُعرف بعد حالة المصابين، ولكن وفقًا لبيان صادر عن الخطوط الجوية الهندية، يجري إجلاء المصابين إلى المستشفيات. وتلقّت الطائرة، التي كانت متجهة إلى مطار جاتويك في لندن بالمملكة المتحدة، آخر إشارة بعد إقلاعها بقليل. ووفقًا لتقارير هندية، شوهدت سحابة من الدخان الأسود تتصاعد فوق موقع الحادث بعد الإقلاع بقليل.

أفادت التقارير بأن الاتصال بالطائرة انقطع بعد دقيقة واحدة من إقلاعها، على ارتفاع 200 متر فقط. تُظهر لقطات الحادث إقلاع الطائرة بشكل طفيف، ثم هبوطها وسقوطها في غضون ثوانٍ. شاهد اللقطات المرفقة.

وأفادت شركة طيران الهند بأن 169 مواطنًا هنديًا، و53 مواطنًا بريطانيًا، وكنديًا واحدًا، و7 مواطنين برتغاليين كانوا على متن الطائرة. ويجري إجلاء المصابين إلى أقرب المستشفيات. كما أكدت الشركة أنها "تتعاون بشكل كامل مع السلطات التي تحقق في الحادث".

وقالت وزارة الخارجية البريطانية: "تعمل المملكة المتحدة مع السلطات المحلية في الهند على كشف الحقائق وتقديم الدعم بشكل عاجل".