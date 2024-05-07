الصين: مقتل شخصين وإصابة 23 آخرون في هجوم على مستشفى في جنوب غرب البلاد

ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية، صباح اليوم الثلاثاء، عن هجوم على مستشفى في جنوب غرب الصين عن سقوط قتيلين وإصابة 23 بجروح متفاوتة الخطورة، اليوم الثلاثاء. ونقل تقرير لتلفزيون مقاطعة قويتشو نقلا عن السلطات أن شخصين لقيا حتفهما وأصيب 23 آخرون.

وقالت الوكالة «وقع الحادث في مستشفى محلي وعند الساعة 13,20... كانت الحصيلة أكثر من عشرة ضحايا بين قتيل وجريح".

انتظروا التفاصيل بعد قليل..