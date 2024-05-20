تقرير: تفاصيل يرويها شاهد عيان حول سقوط المروحية التي هوت برئيسي ومرافقيه

شدد نائب وزير الخارجية الإيراني على أن الفريق استطاع بعد اختفاء مروحية الرئيس التحدث مع إمام جمعة مدينة تبريزالذي قال إن الأمور ليست بخير وأنه بحالة صحية سيئة ويسمع صوت سيارات الإسعاف

i24NEWS
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إبراهيم رئيسي، الذي كان حينها مرشحًا في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، يلوح لوسائل الإعلام بعد الإدلاء بصوته في مركز اقتراع في طهران، إيران، 18 يونيو 2021.
إبراهيم رئيسي، الذي كان حينها مرشحًا في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، يلوح لوسائل الإعلام بعد الإدلاء بصوته في مركز اقتراع في طهران، إيران، 18 يونيو 2021.AP Photo/Ebrahim Noroozi, File

مع إعلان مصرع ركاب مروحية الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي الأربعة جراء سقوطها المدوي الأحد في منطقة وعرة بشرق أذربيجان توالت شهادات عن الحادث التراجيدي لا سيما وأن المروحية كانت واحدة من ضمن 3 مروحيات.

وجاء في التقرير الذي نشرته العربية اليوم الإثنين، أن نائب وزير الخارجية الإيراني، مهدي سفري، الذي كان ضمن الوفد الرئاسي إلى أذربيجان قال إن ظروف الطقس الذي أصبح غائماً جداً كانت العائق الأبرز عند وقوع الحادث، وقد تسببت هذه الظروف في تأخر جهود الإنقاذ.

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وأوضح سفري أن الوفد توجه بعد اللقاء مع الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، بعد أن تجاوزت الساعة الواحدة بعد الظهر، إلى مصفاة تبريز بثلاث مروحيات، كان هو بإحداها.

وشدد المتحدث على أن الفريق استطاع بعد اختفاء مروحية الرئيس، التحدث مع إمام جمعة مدينة تبريز، محمد علي آل هاشم، الذي أكد لهم أن الأمور ليست بخير وأنه بحالة صحية سيئة ويسمع صوت سيارات الإسعاف، مؤكداً على أن الأخير كان يرافق الرئيس الإيراني.

وسائل إعلام إيرانية
البحث عن حطام مروحية الرئيس رئيسي 24.5.19وسائل إعلام إيرانية

وبعد مرور 12 ساعة على سقوط مروحية الرئيس الإيراني، وتراجع الآمال بالعثور على أحياء، ومعاينة فرق الإنقاذ الراجلة لحطام الهليكوبتر أكد محسن منصوري، مساعد رئيسي مقتله.

https://twitter.com/i/web/status/1792409827727004054

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