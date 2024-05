تقرير: تفاصيل يرويها شاهد عيان حول سقوط المروحية التي هوت برئيسي ومرافقيه

مع إعلان مصرع ركاب مروحية الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي الأربعة جراء سقوطها المدوي الأحد في منطقة وعرة بشرق أذربيجان توالت شهادات عن الحادث التراجيدي لا سيما وأن المروحية كانت واحدة من ضمن 3 مروحيات.

وجاء في التقرير الذي نشرته العربية اليوم الإثنين، أن نائب وزير الخارجية الإيراني، مهدي سفري، الذي كان ضمن الوفد الرئاسي إلى أذربيجان قال إن ظروف الطقس الذي أصبح غائماً جداً كانت العائق الأبرز عند وقوع الحادث، وقد تسببت هذه الظروف في تأخر جهود الإنقاذ.

وأوضح سفري أن الوفد توجه بعد اللقاء مع الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، بعد أن تجاوزت الساعة الواحدة بعد الظهر، إلى مصفاة تبريز بثلاث مروحيات، كان هو بإحداها.

وشدد المتحدث على أن الفريق استطاع بعد اختفاء مروحية الرئيس، التحدث مع إمام جمعة مدينة تبريز، محمد علي آل هاشم، الذي أكد لهم أن الأمور ليست بخير وأنه بحالة صحية سيئة ويسمع صوت سيارات الإسعاف، مؤكداً على أن الأخير كان يرافق الرئيس الإيراني.

وبعد مرور 12 ساعة على سقوط مروحية الرئيس الإيراني، وتراجع الآمال بالعثور على أحياء، ومعاينة فرق الإنقاذ الراجلة لحطام الهليكوبتر أكد محسن منصوري، مساعد رئيسي مقتله.

